Cette mise à jour urgente de Windows 11 répare enfin l’erreur “ACPI.sys” qui s’affiche sur de nombreux PC

Microsoft vient de lancer en urgence une nouvelle mise à jour corrective de Windows 11. Celle-ci répare une erreur “ACPI.sys” qui s'affichait lors de la mise à jour précédente et empêchait son installation. Le patch devrait réinstaller la ou les mises à jour manquantes à la suite de son installation.

Vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de rencontrer un code d'erreur lors de la dernière mise à jour de mai (KB5058405). Au cours de l'installation, un écran bleu s'affiche en effet sur de nombreuses machines. Celui-ci mentionne un problème avec le fichier ACPI.sys, et le code d'erreur 0xc0000098 qui n'en dit pas beaucoup plus sur ses causes.

À la suite de ce message, le PC entre en mode récupération et restaure le précédent point de sauvegarde. En conséquence, il devient impossible d'appliquer toute mise à jour subséquente ayant comme prérequis l'installation de l'update KB5058405. Après plusieurs semaines, Microsoft reconnaît toutefois le soucis et pousse en urgence un patch correctif qui devrait mettre fin à ce blocage.

Cette mise à jour règle un soucis agaçant qui empêche l'installation de mises à jour Windows 11 depuis des semaines

La mise à jour en question est optionnelle, et uniquement requise sur les PC ayant fait l'expérience du message d'erreur. Il faut donc la télécharger et l'installer manuellement, en vérifiant bien de sélectionner le paquet KB5062170 (builds 22621.541 et 22631.541) via ce lien. Cette procédure qui contourne Windows Update est obligatoire pour les machines impactées, étant donné que le paquet d'installation n'apparaitra pas dans cette composante système.

Dans le détail, le message d'erreur apparaît vers la fin de l'installation du paquet KB5058405 ou de la mise à jour de sécurité de Mai 2025 sur des systèmes tournant sur les versions de Windows 11 23H2 et 22H2. Le message complet qui s'affiche lors de l'erreur est le même que nous avons repris en Une de cet article : “Your PC/Device needs to be repaired. The operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors. File: . Error code: 0xc0000098″.

Microsoft n'explique pas clairement ce qui déclenche l'erreur sur certaines machines seulement. On peut seulement relever que ACPI.sys interface le système d'exploitation avec les ressources matérielles liées à l'alimentation, le redémarrage et la mise en veille. Il n'est pas nécessaire de retenter l'installation de KB5058405 une fois le patch installé. Microsoft l'a en effet conçu comme une mise à jour cumulative qui installe automatiquement toutes les mises à jour en souffrance d'installation sur votre système.