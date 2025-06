Cette montre connectée promet enfin de pouvoir passer des appels visio depuis le poignet

Le fabricant HMD est sur le point de mettre sur le marché deux montres connectées sous WearOS avec une particularité sur l'un des modèles : une caméra intégrée de 2 mégapixels. Tout indique que l'élément sera orienté vers le visage de l'utilisateur. Ce qui devrait enfin autoriser de passer des appels visio totalement sans le smartphone, depuis le poignet.

Dans le marché des montres connectées, une lame de fond se profile, dans un incroyable mouvement au ralenti. Cette révolution concerne l'inexorable transformation des smartwatch, accessoires connectés au smartphones, en des appareils totalement indépendants. Ces dernières années, des Apple Watch à tout l'écosystème de fabricants concurrents, on a vu le lancement de nombreux modèles intégrant une carte eSim.

De quoi laisser le mobile à la maison, en particulier lors d'activités sportives – sans perdre un accès (même limité) aux bénéfices d'une connexion internet permanente. Il est en outre généralement possible de passer et recevoir des appels sur ces appareils. En plus de pouvoir envoyer des messages à vos proches. Toutefois, aucun fabricant n'a jamais, à une exception notable, encore intégré de caméra sur ce type d'appareils.

De quoi pourtant délivrer la possibilité de passer des appels visio directement depuis le poignet. Le seul exemple passé d'une telle intégration date en fait d'autour de 2010. Et il n'était pas question de ce type d'utilisation. La Samsung Galaxy Gear d'alors proposait en effet une caméra orientée vers l'extérieur. Avec comme seul objectif de pouvoir prendre des photos en basse résolution depuis l'accessoire.

HMD Global se prépare à lancer la première montre connectée du marché avec caméra depuis… 2010

Il faut dire qu'en raison du faible espace disponible, on atteint vite la limite de ce que la technologie du moment permet d'empaqueter dans ce genre d'appareils. Dont très peu d'espace pour la batterie, ce qui d'emblée oblige à opter pour une plateforme matérielle aux performances bien inférieures à celles d'un smartphone. Alors même que la visio oblige la puce attenante à pouvoir un peu monter dans les tours.

Autre problème : les capteurs photo restent des composants assez gros et contraignants en terme de gestion de l'espace. Mais alors que de nouvelles technologies plus adaptées comme les metalens – reposant sur des motifs nanométriques gravés sur un substrat ultra-fin et plat qui fait office de lentille – arrivent, et que la finesse de gravure franchit le cap des 3 nm, le sujet revient beaucoup plus sérieusement sur la table.

C'est ainsi que le leaker @smashx dévoile sur 𝕏 la fiche technique des deux modèles de montres à venir chez HMD. La marque, émanation du légendaire Nokia, devrait prochainement sortir deux modèles de montres baptisées HMD Rubber 1 et HMD Rubber 2s. La première référence est surtout celle qui retient notre attention au vu de ses caractéristiques plus premium et la présence du fameux composant.

On aurait donc un écran 1,85″ OLED, des capteurs de santé dont un pour le pouls et l'oxygénation, le NFC pour le paiement sans contact, la connectivité Wifi et Bluetooth 5.3… et surtout une caméra 2 Mp. Qui semble suffisante pour afficher votre visage lors de la réponse à des appels. Pour l'heure, aucune autre information sur ces modèles n'a fait surface. Toutefois la fiche technique et le nom commercial suggèrent que le grand reveal de ces modèles est en réalité très proche. Et si votre prochaine montre vous faisait lâcher vote smartphone ?