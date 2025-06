Le dernier modèle de Google créée des vidéos bien trop réalistes pour notre bien, mais une solution arrive

Google annonce l'arrivée d'une minuscule watermark dans les vidéos générées par son modèle veo 3 – dont les créations impressionnent autant qu'elle terrifient par leur réalisme et leur crédibilité. La mention ne vise pas vraiment distraire l'utilisateur du contenu lui-même, ce qui signifie qu'il va falloir plisser les yeux pour l'apercevoir.

Exemple des capacités folles de Google VEO 3 en action

Le dernier modèle VEO 3 que Google vient de lancer permet de générer des vidéos ultra-réalistes et bien produites. Ce qui ne manque pas de causer, depuis, l'apparition d'une déferlante de contenus sur les réseaux sociaux. Alors que nombre d'entre-celles-ci sont clairement trop loufoques pour laisser la moindre place au doute, d'autres sont susceptibles de tromper les internautes – avec à la clef des conséquences graves dans le monde réel.

On ne parle en effet de rien de moins qu'une méthode simple de manipulation de masse. Le modèle est désormais suffisamment avancé pour générer une bande son réaliste, en plus d'images fidèles sans artefacts notables, ou problèmes dans le rendu des textes. Tout cela oblige évidemment Google à trouver le plus vite possible des solutions pour permettre de facilement identifier les contenus générés par son IA.

Allez-vous faire attention à la mention “veo” dans les vidéos générées par l'IA de Google ?

Dès la sortie de VEO 3, la firme avait ainsi opté pour une watermark invisible à tous les contenus créés par le modèle. Celle-ci est tirée d'une technologie qui s'appelle Synth ID. In fine, elle doit permettre l'identification de vidéos générées par des acteurs institutionnels et autorités. Mais pour le commun des internautes, il n'existe pas encore vraiment de service à la fois simple d'utilisation, gratuit, et fiable pour vérifier qu'une vidéo n'est pas tirée d'un prompt.

C'est pourquoi un changement discret arrive dans Veo 3. Toute vidéo générée par cette IA comporte désormais une watermark visible dans le coin inférieur droit. Rien de totalement imparable, au demeurant, pour au moins deux raisons. D'abord, comme vous pouvez le constater, la mention est si petite qu'il vous faudra plisser les yeux pour réellement l'apercevoir. On comprend la logique, il s'agit de ne pas introduire quelque chose qui soit désagréable lors du visionnage.

Mais il y a de quoi se demander qui y fera vraiment attention. Par ailleurs, cette watermark visible reste assez triviale à retirer. Il suffit en effet de passer la vidéo dans un logiciel d'édition et de rogner le mot “veo” pour qu'il disparaisse à jamais. Pour l'heure, le modèle Veo 3, rattaché à un nouvel l'abonnement Gemini AI Ultra à 259,99 € par mois, reste indisponible en Union Européenne. Seuls les utilisateurs localisés aux États-Unis ou, depuis peu, en Grande-Bretagne, peuvent en profiter.