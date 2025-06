Samsung peut en prendre de la graine : ce nouveau smartphone Android parvient à allier autonomie et finesse

Proposer un smartphone fin, mais qui conserve une batterie à forte capacité. C'est un dilemme que certaines marques de smartphones Android chinoises sont en train de résoudre, au nez et à la barbe de Samsung.

Alors que les constructeurs de smartphone se sont lancés dans une bataille du design le plus fin, se pose le défi d'intégrer des batteries suffisamment importantes pour offrir une bonne autonomie à nos mobiles. Récemment, Samsung s'y est essayé avec le Galaxy S25 Edge. La finesse de ce modèle impressionne, mais il a échoué à nous convaincre quant à son endurance.

Les fabricants chinois semblent avoir une longueur d'avance à ce sujet, et ce n'est pas le prochain pliable d'Honor, le Magic V5, qui devrait nous faire mentir. Des documents de certification nous avaient déjà appris que le mobile serait équipé d'une batterie de 5 950 mAh (valeur minimale), le leaker Panda is Bald nous apprend que sa valeur typique devrait être de 6 100 mAh (100 mAh de plus que le futur vivo X Fold5). La marque va sans doute mentionner cette capacité de 6 100 mAh dans sa communication.

Le Honor Magic V5 pourrait plier le Galaxy Z Fold 7

On assiste en tout cas à une belle hausse, puisque l'accumulateur de l'Honor Magic V3 atteignait les 5 150 mAh, ce qui était déjà très bien. C'est d'autant plus renversant que le fabricant aurait encore réussi à amincir son smartphone pliable, qui passerait à une épaisseur de 9,2 à 9 mm une fois que l'appareil est plié.

Honor, comme d'autres constructeurs chinois, a recours à une technologie basée sur le silicium carbone pour améliorer la densité énergétique de ses batteries. Cela lui permet de booster leur capacité sans accroître leur taille par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. On peut donc avoir des smartphones fins, mais qui restent endurants.

Ce jeu d'équilibriste entre design fin et batterie performante pose des problèmes à Samsung, qui a bien du mal à faire progresser l'un sans consentir des sacrifices sur l'autre. On espère que le Galaxy Z Fold 7 à venir dans les prochaines semaines pourra rabattre les cartes, mais notre expérience avec le Galaxy S25 Edge ne nous invite pas à l'optimisme.