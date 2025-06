N’enlevez SURTOUT PAS cette sorte de scotch sur l’écran de votre Nintendo Switch 2, sinon…

Le manuel de la Nintendo Switch 2 vient de faire surface et avec lui émergent quelques infos sur la console portable que les utilisateurs sont conseillés de prendre en compte. On apprend que l'écran est recouvert par un film en plastique… que la firme vous interdit de retirer sous peine de causer des dommages irréversibles.

Nous l'avions remarqué lors de notre test de Mario Kart 2 sur la nouvelle console : un film plastique recouvre effectivement l'écran de la prochaine génération de Switch. Il faut dire que la firme japonaise a été contrainte de faire des choix étonnant pour mettre au point ce qui est sans doute l'appareil le plus attendu du moment. Dont un écran LCD plutôt que OLED, et ce qui semble être une génération de puces un peu en retard sur le nec-plus-ultra disponible sur le marché.

Tout cela permet à Nintendo de délivrer la Switch 2 dans les temps qu'elle s'est fixés – en prenant en compte la complexité de fabriquer industriellement des millions d'unités. Mais aussi et surtout de contenir son coût important de fabrication. Car, croyez-le ou non, malgré un tarif plus élevé et des arbitrages pour couper quelques (coûteux) virages, le constructeur devrait vendre son stock initial d'unités à perte. La firme fait néanmoins ce qu'elle peut pour le faire oublier.

Ce plastique collé sur l'écran de la Switch 2 n'est pas ce que vous pensez

Ce qui la conduit à peaufiner l'expérience des joueurs et tirer le maximum des composants disponibles. Ce qui nous emmène a une mention, sur le manuel d'utilisation de la machine, après son apparition sur internet (via The Verge). Le film en question, dont nous vous parlions en début d'article, ressemble à une protection d'écran que l'utilisateur peut choisir de retirer. Il n'en est pourtant rien, avertit Nintendo, dans les recommandations de sécurité du manuel.

On peut en effet lire qu'il s'agit d'un “film laminé conçu pour prévenir la dispersion de fragments en cas de dommage”. Comprenez que la firme souhaite éviter que l'utilisateur ne se coupe dans le cas où l'écran LCD serait brisé par un choc important. Ce type de dalles est en effet toujours construit comme une sorte de “sandwich” de verre aux cristaux liquides (miam !). Ce film protecteur agit ainsi moins comme une protection contre les rayures, que comme un gros morceau de scotch qui tient tout ensemble en cas de bris accidentel.

La firme avait d'ailleurs déjà opté pour une solution similaire sur sa Switch OLED avec le même type d'avertissement… qui reste utile. Les utilisateurs, un peu perdus entre les marques qui apposent des films amovibles, d'autres des films non amovibles et celles qui ne mettent rien ont montré à plusieurs reprises leur tendance à commettre l'irréparable sur des appareils dernier cri.

On se souvient par exemple des premiers Galaxy Fold cassés en moins de 24 heures… certains ayant eu la bonne idée de retirer cet étrange film recouvrant l'écran pliable interne de l'appareil.