Warcraft III Reforged est sorti, ça va castagner au pays des Orcs et des Elfes

Warcraft III Reforged est disponible, ça y est ! Un nouveau titre Warcraft, c’est un véritable petit événement dans le monde du jeu vidéo. Cette fois, il ne s’agit pas d’un nouvel opus à proprement parler, mais plutôt d’un jeu reprenant à son compte tous les ingrédients qui ont fait le succès de Warcraft III, en les adaptant aux possibilités graphiques de nos PC dernier cri.



Attendu depuis des mois, Warcraft III Reforged est enfin disponible au téléchargement. Basé sur Warcraft III Reign of Chaos et Warcraft III The Frozen Throne, Warcraft III Reforged se veut surtout une « refonte » (d’où le titre du jeu, vous vous en seriez doutés) du titre épique de Blizzard. Comprenez par là que le jeu a été totalement relooké et qu’il s’adapte aux innovations matérielles de nos PC. Le jeu vous propose de revivre l’histoire originelle et vous laisse choisir de prendre le contrôle des Orcs, des Humains, des Elfes ou des Morts-Vivants.

Blizzard a fait le nécessaire pour bien protéger sa licence cette fois

Plus de 60 missions en Azeroth vous attendent et il est bien évidemment possible de jouer en ligne sur Battle.net. Au passage, signalons que Blizzard a modifié ses conditions d’utilisation, de manière à ce que tous les mods créés dans le jeu lui reviennent de manière exclusive. De quoi mieux protéger l’éditeur au cas où un nouveau type de jeu émerge grâce à son Warcraft III Reforged, comme cela a été le cas avec Warcraft III. C’est pourtant bien lui qui est l’origine d’un MOBA comme Dota, mais cela n’a jamais rien rapporté à Blizzard.

Le jeu est disponible en deux versions dématérialisées : l’édition standard s’affiche à 29,99 €, tandis que la version Spoils of War est vendue 39,99 €. La différence entre les deux ? La version Spoils of War propose vous permet de débloquer des bonus dans les autres titres de l’éditeur Blizzard. Grâce à elle, vous avez par exemple accès à la monture Chariot à viande dans World of Warcraft ou à la mascotte Mal’ganis dans Diablo III.

Notez enfin qu’il existe une édition collector du jeu, laquelle contient une magnifique statue d’Arthas. La mauvaise nouvelle, c’est que cette édition n’est disponible qu’en Chine ou sur les sites d’enchère.

