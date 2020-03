Command & Conquer Remastered : EA dévoile un trailer et une date de sortie

Ça y est, la date de sortie de Command & Conquer Remastered Collection est planifiée. Rendez-vous est donc pris le 5 juin pour redécouvrir l’un des fleurons des jeux de stratégie des années 90 sur PC.



C’est par le biais de son site officiel qu’Electronic Arts vient de dévoiler la date de sortie de Command & Conquer Remastered : il s’agira du 5 juin 2020. Pour l’occasion, EA vient également de diffuser un trailer complet visible ci-dessous. Conquer Remastered Collection regroupera les deux jeux mythiques que sont Command & Conquer Tiberian Dawn et Command & Conquer Alerte Rouge. La collection offrira également les 3 extensions suivantes : Covert Ops, Counterstrike et The Aftermath.

Command & Conquer Remastered sortira sur Steam et Origin, mais aussi en édition physique

Dévoilée en 2018, cette collection proposera de nombreuses innovations par rapport à l’édition originale. Command & Conquer Remastered tournera en 4K, offrira une bande-son remastérisée par le compositeur originel Frank Klepacki et profitera d’une interface améliorée. Les développeurs du jeu promettent même un mode multijoueur revu et corrigé.

L’équipe en charge de l’adaptation de ce jeu (ou de ces deux jeux, plutôt) a dû faire face à quelques problèmes de taille, notamment au niveau des nombreuses cinématiques que contenaient les deux titres d’origine. Seules ont été conservées des vidéos en 320 x 240 compressées. Pour les adapter à la 4K, il a fallu faire appel à une intelligence artificielle capable de traiter les séquences originelles image par image, et d’améliorer leur définition sans que cela paraisse ni trop lisse ni trop pixelisé.

Command & Conquer Remastered sera disponible à la fois sur Steam et sur Origin au prix de 19,99 dollars. Deux éditions physiques sont également prévues : la Special Edition vaut 59,99 dollars, tandis que la 25th Anniversary Edition s’affiche au prix de 149,99 dollars. Toutes deux se présentent sous la forme d’une grande boîte composée de deux parties, laquelle accueille un code de téléchargement du jeu, une clé USB de 16 Go comprenant la bande-son remastérisée, un poster, des pins et autres goodies. La 25th Anniversary Edition propose en supplément la bande-son sur 6 disques, un art book d’une centaine de pages, une réplique d’un tank du jeu ou encore une PVC. À la rédaction, nous sommes à deux doigts de flancher pour cette dernière. Et vous, quelle édition va vous faire craquer ?

