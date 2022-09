Code Quantum : voici la première bande-annonce du reboot, 30 ans après l’arrêt de la série TV

NBC vient de diffuser la première bande-annonce du nouveau “Code Quantum”. Si ce nom ne dit probablement rien aux téléspectateurs les plus jeunes, les autres seront ravis d'une suite de cette série révolutionnaire en son temps.

Code Quantum rappellera certains d'excellents souvenirs aux plus anciens. Dans la série originale, dont la diffusion en France débute en 1989, le professeur Sam Beckett (Scott Bakula de son vrai nom) incarne un physicien qui, au cours d’une expérience qui tourne mal, s’embarque involontairement dans un voyage spatio-temporel. Il comprend rapidement que sa mission est de littéralement se mettre dans la peau d’autres personnes et de “corriger” des erreurs historiques. La série s'est interrompue à la fin de la cinquième saison sans que l’on sache réellement ce qu’il advient ni de Sam, ni de Al, son partenaire holographique.

Dans une nouvelle bande-annonce diffusée par NBC sur YouTube, on découvre que Code Quantum version 2022 reprend l’histoire où les producteurs l’avaient laissée en 1993, à la fin de la cinquième saison. Si la distribution est bien évidemment différente, avec des acteurs plus jeunes et des protagonistes différents, l’intrigue reste la même, et le mystère reste entier.

La bande-annonce de Code Quantum nous ramène aux origines de la série

Trente ans après sa disparition, une nouvelle équipe de chercheurs relance le projet Code Quantum afin de résoudre les secrets du voyage dans le temps et, au passage, retrouver Sam Beckett. Le meneur de l’équipe, le Professeur Ben Seong (Raymond Lee) se lance dans des aventures qui le feront voyager à travers différentes époques et dans la peau de différents personnages, sans discrimination de race, de sexe, d’opinion ou de croyances.

Il est épaulé par Addison Augustine (Caitlin Bassett), qui occupe la même fonction qu'Al dans la série originale. Ian Wright (Mason Alexander Park) gèrera Ziggy, la précieuse IA sans quoi l’aventure ne serait pas possible, et Jenn Chou (Nanrisa Lee). Cette fine équipe réussira-t-elle à convaincre des téléspectateurs qui regardent de moins en moins la télévision au profit des services de sreaming tels que Disney+ ou Netflix ? Pour ce faire, la production et les scénaristes devront être au moins à la hauteur de la série culte dans cette nouvelle version, à mi-chemin entre le reboot et la suite.

La diffusion de Code Quantum débutera le 19 septembre aux États-Unis, puis sur Peacock en streaming. Ce service est actuellement disponible dans certains pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, mais pas en France. On ignore encore quel service ou quelle chaîne reprendra le flambeau dans le pays.