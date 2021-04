Clubhouse : à quelle date l’application Android arrivera-t-elle ?

Pour l'instant le réseau social Clubhouse est exclusivement réservé aux utilisateurs d'iPhone. L'éditeur de l'application a néanmoins annoncé qu'une application Android est en préparation. Dans ce mini dossier, on vous propose de faire le point sur la situation, la date à laquelle on peut espérer voir l'application arriver, et quelques-unes des meilleures alternatives pour expérimenter en amont cette nouvelle manière d'interagir.

Clubhouse est comme vous le savez un réseau social qui monte. Le concept de cette application, dont l'accès n'est possible que sur invitation (et sur iPhone et iPad) s'articule autour de “clubs” et de salles virtuelles dans lesquelles des intervenants – parfois célèbres – parlent de vive voix de sujets divers et variés. Parmi les célébrités qui ont fait connaître Clubhouse, on peut citer l'entrepreneur Elon Musk ou le musicien Drake. L'application a été téléchargée plus de 13 millions de fois dans sa première année d'existence ce qui est du jamais vu pour un réseau social. Et de nombreux réseaux sociaux concurrents, notamment Facebook ou encore Twitter avec Spaces tentent désormais d'en adapter les fonctionnalités.

Le problème c'est que si vous êtes sur Android, vous n'avez sans doute jamais utilisé Clubhouse – et pour cause : aucune application Android n'est pour l'instant disponible, et le “club” d'utilisateurs de l'application est aussi pour le moment essentiellement un club d'utilisateurs d'iPhone. Il faut d'ailleurs se méfier des fausses applications Clubhouse pour Android qui circulent en ce moment, car ces dernières sont toutes des malwares, adwares ou autres types d'applications malicieuses. On le souligne : si vous n'avez pas d'iPhone ou d'iPad, il n'existe pour l'instant aucun moyen d'accéder à Clubhouse. D'ailleurs même si vous avez un iPhone, l'accès n'est pas immédiat puisque pour l'instant on ne peut obtenir un compte que sur invitation.

À quelle date Clubhouse sera-t-il disponible sur Android ?

Pour autant, Paul Davison et Rohan Seth à l'origine de l'application ne comptent pas laisser cette situation perdurer. Si l'on comprend que l'une des facettes de ce réseau social est de cultiver une certaine forme d'élitisme, notamment avec le système d'invitations, il est prévu d'ouvrir l'application aux utilisateurs Android prochainement. Ainsi dans un post de blog daté de janvier 2021, les responsables de Clubhouse ont annoncé qu'ils allaient “commencer à travailler prochainement sur une application Android”.

Fin février, le réseau social a ainsi embauché le développeur Mopiwa Ogundipe qui a confirmé sur son compte Twitter qu'elle allait “porter la fête dans l'écosystème Android”. Aucun calendrier officiel n'a été pour l'instant annoncé. Mais une info Techcrunch révèle les propos de Paul Davison qui, lors d'une conférence le 21 mars, a expliqué que ses équipes travaillaient “d'arrache-pied” sur l'application Android et qu'il faudrait encore “deux mois” avant qu'elle ne soit disponible. On peut donc espérer en toute logique que Clubhouse sera disponible sur Android à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. L'application Android devrait dans tous les cas être disponible dès cet été.

Quelles sont les alternatives en attendant que Clubhouse arrive sur Android ?

Encore une fois, comme dit plus haut, de fausses applications Clubhouse Android circulent – elles ne sont en aucun cas de vraies applications. Leur but est essentiellement de surfer sur la notoriété de Clubhouse pour installer un malware sur votre smartphone. Il est donc conseillé de ne pas tomber dans le piège. Néanmoins si vous souhaitez tester la formule de Clubhouse, avant l'heure, sur votre smartphone Android, il existe déjà une poignée d'alternatives déployées ou en cours de déploiement :

Twitter Spaces est en cours de déploiement. Il s'agit d'une nouvelle icône qui apparaît lorsque vous appuyez de manière prolongée sur le bouton “Composer” dans l'application Twitter en tout cas chez une poignée d'utilisateurs iOS. Sur Android vous pouvez, si la fonctionnalité est disponible, rejoindre un de ces Spaces en allant tout à droite des Fleet : touchez votre avatar, puis faites glisser l'écran vers la droite. Si la fonctionnalité est disponible, vous pourrez rejoindre un Spaces d'un autre utilisateur. Les utilisateurs Android pourront eux aussi prochainement créer des Spaces.

Discord teste également les salles de live audio. Tout le monde peut parler par défaut, mais il est également possible de créer des Stage Channels où seuls certains membres ont le droit de parler, et le reste ne peut qu'écouter.

Au-delà, on sait que Facebook est en train de développer son alternative, de même que LinkedIn ou encore Spotify qui a acquis l'application Locker Room pour aider les musiciens “à se connecter plus directement à leur audience”.