Clubhouse : Facebook est hyper jaloux du réseau préféré d’Elon Musk et va donc le copier

Le succès de Clubhouse, réseau social sur invitation qui mise sur une communication directe par message vocal aiguise l'appétit de Facebook. le réseau social de Mark Zuckerberg prépare en coulisses une application concurrente. Une opération qui rappelle les efforts de Facebook pour neutraliser des acteurs concurrents tels que Snapchat et TikTok.

Clubhouse n'existe depuis pas très longtemps, mais son succès force l'admiration. Lors de son lancement en avril 2020, ce réseau social uniquement accessible sur invitation ne comptait que 1500 membres. En décembre 2020, l'application était valorisée à 100 millions de dollars. Un mois seulement plus tard, en janvier 2021, la valorisation de l'application était estimée à 1 milliard de dollars.

Et les mentions autour de Clubhouse se multiplient depuis sur Twitter et les autres réseaux sociaux conventionnels. Il faut dire qu'une personnalité de taille et la censure chinoise ont entre-temps rendu l'application très populaire. L'entrepreneur Elon Musk a en effet accepté une interview surprise début février qui a fait complètement exploser les compteurs.

Facebook : Clubhouse pourrait connaître le même sort que Snapchat

En parallèle, parce que Clubhouse était accessible jusqu'à il y a peu, en Chine, sans censure, de nombreux citoyens ont rejoint l'application pour l'utiliser comme plateforme de libre expression. Un cercle vertueux incitant de plus en plus d'utilisateurs à la rejoindre s'est alors constitué. Forcément, on se doutait qu'une personne regarderait ce nouveau réseau social avec envie. Et à en croire un rapport du New York Times, nous ne nous sommes pas trompés !

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'intéresse en effet beaucoup aux fonctionnalités de Clubhouse et à son succès. Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg est venu sur Clubhouse discuter de réalité augmentée et virtuelle. Or, un responsable du réseau social explique aujourd'hui dans le New York Times : “nous avons connecté des gens au travers de technologies audio et vidéo pendant de nombreuses années et nous explorons de nouvelles manières d'améliorer cette expérience pour les gens”.

Une application concurrente serait ainsi en préparation. Ce ne serait pas la première fois que Facebook “s'inspire librement” d'un concurrent pour le neutraliser. On pense notamment à Snapchat dont Facebook a pris les Stories, les filtres, et les messages qui s'auto-détruisent entre autres fonctionnalités. On peut également évoquer TikTok dont les courtes vidéos ont désormais leur pendant sur Facebook. Notons par ailleurs que Twitter s'intéresse aussi à Clubhouse, et qu'il va tenter de le concurrencer avec une nouvelle application appelée Spaces.

