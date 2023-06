Citroën présente “l’Ami for All”, sa voiture sans permis pour les personnes à mobilité réduite

A l'occasion du salon Autonomic Paris 2023, Citroën a présenté une nouvelle version de l'AMI, sa célèbre voiturette électrique sans permis. Baptisée “Ami for All”, ce modèle a été spécialement aménagé pour offrir une solution de déplacement adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Depuis le lancement de la Citroën AMI en 2020, la marque aux chevrons a fait en sorte de décliner sa voiturette sans permis dans différentes versions. Nous avons eu le droit à la Citroën AMI Tonic, un modèle haut de gamme stylisée et bardé d'options uniques. Et dernièrement, le constructeur français a annoncé le lancement d'une version Buggy II, destinée avant tout aux “aventuriers” et aux utilisateurs à la recherche d'une expérience de conduite dans la lignée de la Méhari.

Or, Citroën a maintenant décidé d'ouvrir son offre électrique sans permis aux personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap. A l'occasion du salon Autonomic Paris 2023, l'entreprise vient de présenter ce mardi 6 juin 2023 “l'AMI for All”.

L'AMI for All, la voiturette sans permis pensée pour les PMR

Ce prototype a été conçu en collaboration avec PIMAS, une société spécialisée dans la transformation de véhicules pour les PMR (acronyme pour personnes à mobilité réduite). L'idée est simple : offrir une solution de déplacement adaptée aux personnes n'ayant plus l'usage d'un membre inférieur et plus particulièrement ceux se déplaçant en fauteuil roulant.

Ainsi, l'AMI for All intègre des évolutions techniques comme :

l'augmentation de l'angle d'ouverture de la portière conducteur

un équipement de transfert du fauteuil roulant au siège via des planches et des sangles

le déplacement des commandes d'accélérateur et de frein au niveau des mains

une boule au volant pour faciliter la conduite

l'adaptation de l'espace intérieur pour accueillir un fauteuil roulant démonté

l'aide au transfert à bord

Accès à bord et rangements adaptés

D'après Citroën, il suffit de quelques minutes seulement à l'utilisateur en fauteuil pour prendre place sur le siège conducteur, notamment grâce à une sangle fixée sur la partie haute du cadre de porte inférieur. Une fois au volant, l'utilisateur pourra au choix utiliser le pédalier habituel du moteur de 6 kW ou bien opter pour le levier mécanique pour gérer manuellement l'accélération et le freinage.

Pour transporter le fauteuil roulant, Citroën a mis en place deux options. Premièrement, on peut le placer au niveau de l'espace passager. Pour ce faire, il suffira de démonter les roues du fauteuil avant de les ranger dans la cave à pied via une sangle spéciale conçue à cette effet. Quant au fauteuil, il est maintenu par une ceinture de sécurité additionnelle.

Et si un passager est à bord, un espace dédié à l'arrière peut accueillir le fauteuil du conducteur. Une bâche de protection fournie avec le véhicule permet de recouvrir le fauteuil une fois rangé.

“L'AMI for All répond parfaitement à la philosophie d'Ami d'être une réponse concrète de l'accès à la mobilité pour tous. Ami réintroduit de la facilité dans les micro-déplacements et donné plus d'indépendance aux adolescents, aux personnages âgées, à ceux n'ayant pas le permis. Nous sommes heureux de présenter cette solution technique pour étendre cette liberté de mouvement aux personnes à mobilité réduite et nous travaillons pour rendre ce projet réalisable sur le court terme”, promet Thierry Koskas, directeur général de Citröen.

Précisons que ce prototype conserve les mêmes caractéristiques techniques que le modèle original, à savoir un moteur électrique de 6 kW délivrant une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 75 km. Quoi qu'il en soit, on espère que la Citroën AMI for All dépassera le stade de prototype afin d'être proposé à la vente. Il y a toutefois de grandes chances, puisque l'adaptation PMR utilisée sur l'AMI for All est standardisée. En d'autres termes, on peut l'installer sur l'ensemble des versions AMI.