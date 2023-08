Superbe offre à saisir sur les excellents écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro ! Actuellement, la paire d'écouteurs sans fil de la marque coréenne peut être obtenue sous les 93 euros sur le site Cdiscount. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Direction le site Cdiscount où le marchand français propose les Galaxy Buds 2 Pro à prix très réduit. Disponibles dans un coloris violet, les écouteurs sans fil Samsung sont vendus à exactement 92,99 euros au lieu de 164,99 euros. Afin d'avoir le produit au tarif préférentiel, il suffit d'être membre CDAV et de saisir le coupon MOINS2E durant l'étape du panier. Pour information, le programme Cdiscount à volonté (CDAV) peut être testé gratuitement pendant quelques jours et les écouteurs sont éligibles à la livraison gratuite à domicile.

Pour rappel, les Galaxy Buds 2 Pro sont considérés comme les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung. La paire d'écouteurs du constructeur coréen dispose d'un son signé AKG embarquant deux haut-parleurs et trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve également la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.