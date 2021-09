Chute de prix sur le réveil intelligent Lenovo Smart Clock chez Boulanger

Vous recherchez un réveil intelligent à un bon prix ? Grâce à une réduction de 66%, Boulanger vous propose le Lenovo Smart Clock à moins de 30 euros seulement. Une offre intéressante à ne pas rater en cette période automnale !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Même si les French Days de la rentrée 2021 sont terminés, les bons plans associés au domaine du high-tech se poursuivent avec ce nouveau deal chez Boulanger.

Au cours d'une durée indéterminée, l'enseigne française vous permet d'acquérir sur son site e-commerce le Lenovo Smart Clock en promotion. Affiché au prix conseillé de 89,99 euros, le réveil intelligent de la marque chinoise disponible dans son modèle Galet voit son tarif chuter à 29,99 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 60 euros de la part de Boulanger.

Considéré comme un réveil connecté et un assistant vocal, le Smart Clock de Lenovo a la particularité d'être doté de l'assistant Google. L'objet connecté est capable de contrôler votre maison connectée, de jouer votre musique préférée dans toute la maison, de gérer votre emploi du temps et bien plus encore. L'appareil embarque un écran tactile en couleur de 4 pouces, la technologie sans fil Bluetooth et le réseau Wifi. Fonctionnant sur secteur, le Lenovo Smart Clock est pourvu d'un port USB pour recharger un smartphone.