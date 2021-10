Parrot Anafi : l’excellent drone avec ses accessoires est à moins de 450 €

Si vous avez un budget de 450 euros pour l'achat d'un drone, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Le groupe Fnac/Darty propose en effet l'excellent Parrot Anafi vendu avec ses accessoires à exactement 449 euros.

C'est dans le cadre d'une offre à durée limitée que le drone Parrot Anafi fait l'objet d'une belle offre sur les sites du groupe Fnac/Darty.

Jusqu'au lundi 25 octobre 2021 à 10 heures, le drone volant de la marque française est vendu avec une pléiade d'accessoires au tarif de 449 euros au lieu de 839 euros ; soit une remise immédiate de 360 euros de la part des deux sites marchands français. Pour information, le prix du drone peut encore diminuer grâce aux e-cartes Jackpot mises en vente avant les derniers French Days.

À propos des accessoires, le pack inclut deux batteries intelligentes, une télécommande, une paire de lunettes FPV, un sac à dos, une carte SD de 16 Go, un câble USB-A vers USB-C, huit pales d’hélices additionnelles et un outil de montage. Concernant le Parrot Anafi, il s'agit d'un drone volant pilotable via smartphone et tablette qui dispose d'une autonomie de 25 minutes, d'une connexion par Wi-fi, d'une portée de 4 km, d'une caméra 4K HDR, d'un capteur CMOS haute résolution, d'un stabilisateur 3 axes et d'un GPS.

