TF1, M6 et France TV s’unissent pour combattre YouTube et Netflix, voici leur plan d’attaque

Dans l'optique de peser face à YouTube et les grandes plateformes de streaming américaines comme Netflix, l'audiovisuel français a décidé d'unir ses forces. En résulte la création de LaFa, une nouvelle association qui regroupe notamment TF1, M6, France Télévisions ou encore la SACEM et la Scam.

On le sait depuis quelques années maintenant, les plateformes vidéo et de streaming comme YouTube et Netflix grignotent toujours plus de temps d'écran par rapport à la TV traditionnelle. En 2019, Netflix affichait plus d'audience que TMC, C8 et W9 réunies, faisant du service la 5ème “chaîne” de France si l'on en croit l'Observatoire 2019 de la vidéo à la demande du CNC.

Et il y a quelques jours seulement, la directrice générale de YouTube France Justine Ryst a affirmé sans ambages que la plateforme était “la première chaîne de télévision de France” avec 42 millions d'utilisateurs par mois en moyenne. Une déclaration forte, qui vaudra d'ailleurs à la responsable les foudres de Yannick Carriou, PDG de Médiamétrie. Le cadre a tenu à rappeler sur LinkedIn que YouTube n'était pas une chaîne de télévision, ajoutant que la plateforme n'était pas soumise aux critères strictes en matière de responsabilités éditoriales et d'investissements dans les contenus locaux et internationaux imposées aux chaînes de TV.

A lire également : Netflix, Disney+ : les plateformes de streaming sont plus populaires que la TV, une première

L'audiovisuel français unit ses forces face à YouTube et Netflix

Dans l'optique de peser face à ces mastodontes du divertissement, l'audiovisuel français a décidé d'agir. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 13 novembre 2024, TFI, M6, France TV et d'autres acteurs du secteur ont annoncé la création de LaFA (pour Filière Audiovisuelle). Avec cette nouvelle association 1901, ils espèrent défendre les intérêts de l'audiovisuel hexagonal.

“Dans un contexte de bouleversements profonds du secteur, l'ambition de LaFA est d'assurer la solidité de son modèle économique, d'accompagner sa transformation, de garantir la diversité et le renouvellement de la création, et d'assurer le rayonnement de l'exception culturelle française”, peut-on lire en préambule.

Cette alliance réunit de nombreux acteurs du privé comme du public. En effet, France TV et les groupes M6 et TF1 ne sont pas les seuls à la barre. On retrouve également des organisations de gestion collective des droits comme l'Adami (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes), la SACD (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) ou la Sacem (Société civile des auteurs multimédia). Certains syndicats de producteurs ont également rejoint la coalition comme Anim France, le SPI (Syndicat des producteurs indépendants) et l'USPA (Union syndicale de la production audiovisuelle).

Préserver la liberté, les droits et les moyens de la TV

Concrètement, quels sont les objectifs affichés de LaFA ? Les voici en quelques points :

Assurer un financement publié “élevé, dédié, prévisible et pérenne”

Favoriser le développement des acteurs privés de la TNT en clair en levant les restrictions réglementaires contraignantes sur le terrain de la pub TV

Garantir l'autonomie budgétaire et les missions du CNC

Assurer la pérennité du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle

Préserver les dispositifs de crédit d'impôt

LaFA compte militer également pour la promotion d'une intelligence artificielle générative éthique, pensée pour protéger les droits intellectuelles. Enfin, elle compte faire entendre sa voix sur la scène européenne en appelant à l'instauration d'un cadre de régulation des plateformes. Pour l'instant, la première étape de LaFA va consister en la publication d'une étude inédite sur le poids économique de l'audiovisuel français au printemps 2025. On imagine que l'association appuiera ses futures demandes au gouvernement ou à la Commission européenne sur ces chiffres.