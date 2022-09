Le nouveau Google Chromecast arrive bientôt, il devrait coûter moins de 40 euros

Google va très prochainement lancer une nouvelle version du Chromecast, son petit appareil qui permet de diffuser sur TV et sans fil tout type de contenu provenant d'un smartphone, d'une tablette ou même d'un PC.

Voilà près de 4 ans que le géant de Mountain View n'a pas sorti de Chromecast “abordable”. Certes, Google a lancé en septembre 2020 un nouveau Chromecast avec Google TV, mais il s'agissait d'un modèle “haut de gamme”. Commercialisé 69,99 €, l'accessoire est compatible 4K HDR et dispose d'une télécommande. Cette fois, c'est d'un appareil plus basique dont il est question, mais aussi bien moins onéreux.

Google semble avoir trouvé une fenêtre de tir pour dévoiler la nouvelle version du Chromecast. En juin dernier déjà, un nouvel appareil Google était déposé auprès de la FCC, le régulateur américain des communications. Il était probable que derrière cet accessoire “sans fil à connecter à un téléviseur et contrôlable via une télécommande” était un Chromecast. Nos confrères du site Winfuture viennent d'obtenir davantage d'éléments corroborer cette hypothèse.

Le lancement du nouveau Chromecast est imminent

Le nouvel accessoire que Google s'apprête à lancer répond actuellement au nom de code G454V. Il s'agit d'un “lecteur multimédia de streaming” qui offre une définition en 1080p à 60 Hz. Aucun doute n'est permis : il s'agit bel et bien d'un Chromecasat.

Ce Chromecast abordable, qui succédera donc à celui sorti en 2018, devrait être vendu un peu moins de 40 euros. Reste un mystère : l'appareil sera-t-il livré avec une télécommande, comme le mentionnent les documents déposés auprès de la FCC ? Certes, et contrairement au Chromecast avec Google TV, il ne sera pas possible de profiter d'un affichage en 4K, mais la télécommande permettrait de s'affranchir du smartphone pour basculer d'un service à l'autre, mettre le volume en sourdine, etc. Mais l'autre solution serait de s'en remettre à un micro ou une enceinte connectée (via l'option Voice Remote), qui offriraient dans ce cas à l'utilisateur la possibilité de lancer un service, changer de chaîne, etc.

Enfin, il est probable que Google profite du lancement ses nouveaux Pixel 7 et 7a pour dévoiler son nouveau Chromecast. La date de l'événement Google est calée au 6 octobre 2022.

Source : Winfuture