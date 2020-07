Spotify : l’application PC et Mac peut enfin se connecter directement aux enceintes Chromecast

Spotify permet enfin de jouer directement de la musique sur vos enceintes Chromecast à partir de l’application PC – Mac et du lecteur web. Jusqu’ici, il fallait obligatoirement lancer la lecture à partir de l’enceinte elle-même pour initier la connexion.

L’application de streaming musical Spotify est disponible sur de nombreux appareils, du smartphone aux ordinateurs, en passant par les Smart TV, et autres appareils. On pourrait penser que chaque plate-forme profitait exactement des mêmes fonctionnalités, sauf qu’en réalité, ce n’était pas tout à fait le cas.

Les utilisateurs de produits Google Cast, comme le Chromecast, le savent bien : s’il était possible de jouer de la musique sur Chromecast à partir de l’app Spotify pour Android et iOS et par le biais de Spotify Connect sur les enceintes connectées, il n’était pas possible d’initier la connexion directement depuis l’application pour PC et Mac.

Une limitation étrange, qui n’est plus qu’histoire ancienne, puisqu’il est désormais possible de diffuser vos playlists Spotify depuis votre Mac, votre PC ainsi que depuis la version web de Spotify.

Vos appareils Google apparaîtront désormais dans le petit onglet nommé « Appareils disponibles », situé en bas à droite de l’application Spotify (la petite icône d’ordinateur posé à côté d’une enceinte). C’est exactement le même processus que pour diffuser votre musique Spotify depuis votre ordinateur vers un haut-parleur externe, par exemple.

Voici comment diffuser Spotify sur des haut-parleurs Google ou autres appareils de streaming :

Ouvrez votre application de bureau Spotify (ou le Spotify Web Player)

Vérifiez que la dernière mise à jour est bien installée (1.1.38.558)

Connectez-vous à votre compte Spotify

Cliquez sur le logo « Appareils disponibles », en bas à droite, à gauche du réglage du volume

Choisissez l’appareil compatible Google Cast dans la liste qui apparaît

Le tour est joué !

Terminée donc, l’époque où il fallait démarrer Spotify sur son smartphone pour lancer un flux Chromecast : vous pouvez désormais tout faire depuis l’application de bureau.

Spotify continue à ajouter de nouvelles fonctionnalités dans chacune de ses mises à jour. Par exemple, une nouvelle version de l’application pour Android TV avait été dévoilée, courant avril,. Elle offrait une toute nouvelle interface, ainsi qu’un accès simplifié aux différents contenus. Deux mois plus tôt, une mise à jour pour les applications Android et iOS avait également été dévoilée, avec là aussi une nouvelle interface, destinée à simplifier l’expérience utilisateur.