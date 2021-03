Chromebook : un bug de Chrome OS peut révéler votre localisation à partir du mode invité

Nos confrères de The Verge rapportent qu’un bug important sur Chrome OS pourrait conduire à un problème de confidentialité pour ses utilisateurs. En effet, il serait possible d’accéder à l’historique des déplacements d’un utilisateur par le biais des journaux Wi-Fi.

Un bug du mode invité de Chrome OS permettrait à une personne mal intentionnée de récupérer votre historique de localisation, dans le but de traquer vos moindres mouvements. L'attaque nécessiterait un accès physique à votre appareil. Cependant, il faut rester vigilant, puisqu’elle peut être exécutée sans connaître votre mot de passe ni disposer d'un accès à une connexion Internet.

Le bug découlerait de la façon dont les Chromebooks traitent leurs journaux Wi-Fi. Ceux-ci permettent de suivre vos déplacements, puisqu’ils répertorient tous les endroits desquels vous vous êtes connectés à Internet. Ces journaux pourraient être facilement déchiffrés pour révéler quels réseaux Wi-Fi étaient à portée de l'ordinateur, et donc révéler vos déplacements des sept derniers jours. Le mode invité permettrait à quiconque d’afficher ces journaux, puisque ceux-ci sont stockés dans un espace non protégé et sont communs pour tous les utilisateurs de l’ordinateur.

Comment se protéger en attendant que Google corrige le bug ?

Beaucoup d’utilisateurs pourraient être visés par des proches malveillants qui ont accès à leurs ordinateurs portables, puisqu’il se vend aujourd’hui deux fois plus de Chromebook que de Mac. Rassurez-vous, Google a déjà connaissance de ce problème et travaille actuellement à sa résolution. « Nous examinons ce problème », a déclaré un porte-parole de Google à The Verge. « En attendant, les propriétaires d'appareils peuvent désactiver le mode invité et désactiver la création de nouveaux utilisateurs ».

À lire également : Windows 10 fonctionne maintenant à 100% sur les Chromebook

Lorsque le mode invité est désactivé, les utilisateurs doivent se connecter avec leur compte Google pour utiliser votre Chromebook. Si vous ou vos proches n’utilisez jamais le mode invité, il est recommandé de désactiver cette fonctionnalité. Pour cela, vous devez suivre ces étapes :

Si vous êtes connecté en tant qu'invité, déconnectez-vous.

Connectez-vous à votre Chromebook à l'aide du compte du propriétaire de l’appareil.

En bas à droite, sélectionnez l'heure.

Sélectionnez « Paramètres ».

Dans la section « Personnes », sélectionnez « Gérer les autres personnes ».

Désactivez l'option « Activer la navigation des invités ».

Source : The Verge