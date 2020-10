Windows 10 fonctionne maintenant à 100% sur les Chromebook

Chrome OS a désormais un nouveau tour dans son sac. Il est en effet possible d’y faire tourner Windows 10 grâce à la société Parallels, qui propose une virtualisation de l’OS de Microsoft. A noter que cette solution n’est pour l’instant pas offerte à tout le monde.

Les Chromebooks sont des machines intéressantes, largement suffisantes pour faire de la bureautique très simple, de la navigation web ou encore du visionnage de vidéo. Cependant, certains utilisateurs qui veulent aller plus loin peuvent vite se sentir limités. Grâce à cette solution de Parallels développée en partenariat avec Google, le problème est réglé.

En effet, la société a virtualisé Windows 10 dans une fenêtre dédiée dans Chrome OS. Nous ne parlons pas ici d’une solution passant par le cloud, puisque l’OS fonctionne en natif. Ainsi, il est possible d’utiliser les applications ou programmes réservées à Windows 10 sur Chrome OS. Plus encore, Windows se lançant via Chrome OS, il est possible de les faire interagir entre eux. Exemple tout simple : un utilisateur peut faire un copier/coller entre les deux logiciels.

Une solution proposée aux professionnels

Une solution très intéressante développée par Pararrels, qui n’en est pas à son coup d’essai puisque la même chose existe déjà sur MacOS. Elle pourra peut-être convaincre ceux souhaitant passer sur un Chromebook, mais qui n’osent pas encore sauter le pas. Pour rappel, les Chromebook sont en général beaucoup moins chers que les ordinateurs sous Windows.

Cependant, il faut signaler que cette solution n’est pour l’instant réservée qu’à un tout petit nombre d’utilisateurs. Il faut en effet posséder la version Enterprise de Chrome OS. On ne sait pas pour l’instant si elle sera déclinée pour le grand public. Il faut également prendre en compte que Windows 10 ne fonctionne correctement que sur des Chromebook équipés d’un Intel Core i5 ou i7, soit les plus hauts de gamme. Il faut aussi payer un abonnement (70 dollars par an) et posséder une licence Windows 10. Reste que la solution est attrayante et pourrait en séduire beaucoup.

Et vous, utilisez-vous un Chromebook ? Cette virtualisation pourrait-elle vous intéresser, même à ce prix ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Parallels