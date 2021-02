Google vs Apple : il se vend aujourd’hui deux fois plus de Chromebook que de Mac

D'après la dernière étude publiée par le cabinet d'analyses IDC, les ventes mondiales d'appareils sous ChromeOS ont nettement dépassé celles des produits sous MacOS en 2020. Le recours au télétravail et à l'enseignement à distance a favorisé la vente de Chromebook, d'après les conclusions d'IDC.

Déjà en 2016, les ventes de Mac s'étaient inclinées face aux ventes de Chromebook. Et d'après les derniers chiffres du cabinet d'analyses IDC, la tendance se confirme à nouveau en 2020. En effet, ChromeOS a surpassé MacOS dans les ventes mondiales. Ainsi, le système d'exploitation de Google a dépassé celui d'Apple au second trimestre, avec 10% de parts de marché contre 7,6 %.

Durant les deux trimestres suivant, les ventes de Chromebook n'ont cessé de croître, pour atteindre respectivement 11,5 % et 14,4% au Q3 et Q4 2020. À l'inverse, les ventes de Mac ont connu un pic lors du 3e trimestre à hauteur de 8,4% parts de marché, avant de rechuter à 7,7% lors du quatrième trimestre.

Les conclusions diffèrent selon les cabinets

De son côté, Windows reste évidemment le leader incontesté des ventes, avec 87,5% de parts de marché lors du premier trimestre de l'année. Néanmoins, Microsoft a enregistré la plus forte baisse de son histoire durant le dernier trimestre, en atteignant 76,7% de parts de marché. Il faut toutefois préciser que plusieurs cabinets d'analyses, et notamment Canalys, n'arrivent pas aux mêmes conclusions qu'IDC.

En effet, Canalys n'inclut pas les ventes de Chromebook dans le total des ventes d'ordinateurs, considérant que les Chromebook et les Mac ne jouent absolument pas dans la même catégorie. Les premiers étant dédiés à de la bureautique légère et à un usage éducatif (les Chromebook sont particulièrement prisés par le milieu scolaire pour leur facilité d'utilisation et leur prix accessible) et les seconds tournés vers les performances.

Partant de ce constant, certains cabinets d'analyses incluent également dans les ventes les iPad, considérant qu'iPadOS offre désormais des fonctionnalités similaires à celles proposées par ChromeOS. De son côté, StatCounter s'est attardée sur le parc actuel de machines, et non sur les ventes. Selon leurs chiffres, MacOS X reste le second système d'exploitation le plus utilisé au monde, avec 16,91% de parts de marché en janvier 2021, contre 1,91% pour ChromeOS à la même période.

Source : 9To5Google