Chrome : les onglets vont être plus simples à gérer, merci l’IA

Google Chrome lance “Tab Organizer”, une fonctionnalité innovante utilisant l'IA pour améliorer la gestion des onglets. En phase d'évaluation, elle promet une navigation plus organisée et sécurisée pour simplifier le quotidien de ses utilisateurs.

L'innovation continue sur Google Chrome, et ce n'est pas seulement la vitesse qui en bénéficie. En effet, le navigateur met l'accent sur l'amélioration de son utilisation à travers diverses fonctionnalités, y compris grâce à sa barre de recherche qui est devenue plus intelligente. Le but de ces améliorations étant de rendre le navigateur plus rapide et plus intuitif.

En plus de ces développements, Chrome explore des solutions qui cherchent à améliorer la navigation sur internet telles que la rédaction assistée par IA. Dernièrement, Google a fait un focus sur la gestion des onglets grâce à une fonctionnalité qui permet de retrouver les onglets plus facilement sur divers appareils. Le navigateur introduit maintenant “Tab Organizer” pour simplifier encore plus leur gestion.

L’IA de Google Chrome va vous aider à organiser vos onglets plus efficacement

Selon Google, une nouvelle fonctionnalité de gestion des onglets de Chrome est actuellement en phase d'évaluation. Cette innovation utilise l'intelligence artificielle pour classer et organiser les onglets en groupes thématiques, basée sur les habitudes de navigation des utilisateurs. Actuellement, la fonctionnalité “Tab Organizer” de est disponible exclusivement pour les utilisateurs des versions Chrome Bêta et Chrome Canary. Ce sont des versions avancées du navigateur, destinées aux développeurs et aux utilisateurs souhaitant tester les dernières fonctionnalités avant leur lancement officiel. Cette fonctionnalité regroupe automatiquement les onglets liés en fonction de leur contenu, les étiquetant avec des noms et des emojis pour une reconnaissance rapide.

En se concentrant sur les détails techniques, le “Tab Organizer” de Chrome est alimenté par l'intelligence artificielle. L'A analyse les modèles d'utilisation des onglets pour les regrouper de manière intelligente. La fonctionnalité est conçue pour être dynamique, s'adaptant en temps réel aux modifications des comportements de navigation de l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur commence à effectuer des recherches sur des hôtels, Chrome peut automatiquement associer ces onglets à d'autres onglets de planification de voyage. Ce système vise à réduire le désordre visuel sur l'écran et à améliorer l'efficacité dans la recherche d'informations. Google met également un point d'honneur sur la sécurité et la confidentialité des données, garantissant que les informations de navigation traitées par le gestionnaire d’onglets sont sécurisées et respectent les normes de confidentialité établies.

Source : Google