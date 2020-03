Chrome : Google suspend les mises à jour du navigateur à cause du coronavirus

Chrome et Chrome OS ne recevront plus de nouvelles mises à jour jusqu’à nouvel ordre. Google a annoncé qu’il mettait en pause les déploiements en raison de l’ajustement de la charge de travail de ses développeurs. Le coronavirus a en effet contraint la firme à prendre des mesures en interne pour éviter la propagation du virus.

Face à la multiplication des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis (6 519 cas et plus de 100 morts à travers le pays), Google a demandé à tous ses employés nord-américains de travailler à domicile quand c’est possible, et ce, jusqu’au 10 avril au moins. Les perturbations provoquées par ces changements ont poussé la firme à mettre une pause sur le déploiement des mises à jour de Chrome et Chrome OS.

Plus de nouvelle version de Google Chrome jusqu’à nouvel ordre

« En raison de l’ajustement des horaires de travail, nous suspendons les prochaines versions de Chrome et de Chrome OS », a déclaré l’entreprise dans un tweet publié le 18 mars. « Notre objectif est de nous assurer qu’elles [mises à jour] continuent d’être stables, sécurisées et fiables ». Il n’y aura donc plus de nouvelles versions de Chrome dans les semaines à venir, mais Google a décidé de maintenir les patchs de sécurité essentiels. Ceux-ci seront ajoutés directement à Chrome 80.

Ces changements bouleversent le calendrier de Google sur les mois à venir. Chrome 81 était attendu pour ce mois de mars et devait marquer le début du déploiement progressif de nouvelles fonctionnalités visant à bloquer les téléchargements non sécurisés. Ce plan devait prendre fin avec Chrome 86 en octobre 2020. À ce moment, Google aura mis en place toutes les options pour bloquer le téléchargement de tous les types de contenus dits mixtes.

Ce chronogramme n’est désormais plus à l’ordre du jour. Avec ses équipes dispersées et travaillant à distance, Google veut absolument éviter de pousser des mises à jour Chrome ou Chrome OS introduisant des bugs, et ce, à un moment où le confinement imposé par le coronavirus fait plus que jamais augmenter le besoin d’être sur Internet.