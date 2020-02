Chrome 80 est disponible sur PC et Mac : fini les notifications agaçantes, voici les nouveautés

Chrome 80 est désormais disponible sur Windows, Mac et Linux. Cette nouvelle version stable du navigateur web de Google signe l’arrivée de plusieurs nouveautés appréciables. On fait le point sur tout ce qui change avec Chrome 80 ci-dessous.

Près de deux mois après Chrome 79, Google a commencé le déploiement de Chrome 80 sur les ordinateurs sous Windows, MacOS et Linux. « Le déploiement se déroulera au cours des prochains jours et semaines. Chrome 80.0.3987.87 contient un certain nombre de correctifs et d’améliorations » explique Google sur son blog officiel. L’itération corrige notamment 56 failles de sécurité.

Des demandes de notifications moins agaçantes

Comme promis, Chrome 80 bouleverse d’abord la façon dont les notifications des sites web sont gérées par le navigateur. Désormais, les internautes ne seront plus sans cesse dérangés par les demandes de notifications provenant des sites web visités. Á la place de l’habituel pop-up, Chrome va afficher une nouvelle interface moins invasive du côté droit de la barre d’adresse. Cette interface discrète prend la forme d’une petite cloche barrée (voir ci-dessus).

Par défaut, Chrome va bloquer les notifications provenant d’un site web que vous consultez pour la première fois en fonction de vos habitudes de navigation. Discrètement, une fenêtre précise en effet que « vous bloquez généralement les notifications. Pour laisser le site vous informer, cliquez ici ». Pour modifier ce réglage par défaut dans votre navigateur, rendez-vous dans Paramètres > Paramètres des sites > Notifications.

Un nouveau système de classification des cookies

Deuxièmement, Chrome 80 va restreindre les cookies d’un site à son nom de domaine. Par défaut, les cookies des sites web ne seront donc plus accessibles à des tiers, sauf si les développeurs du site en décident autrement. Ce nouveau système de classification des cookies permet de sécuriser l’utilisation des cookies et d'empêcher les pirates de s’en servir pour vous pirater.

Chrome 80 va traiter « les cookies n’ayant pas de valeur SameSite déclarée comme des cookies SameSite=Lax. Seuls les cookies ayant la valeur SameSite=None ; Secure seront disponibles dans des contextes tiers, à condition qu’ils soient accessibles à partir de connexions sécurisées », explique Google. « Cela rendra les cookies tiers plus sûrs et donnera aux utilisateurs des contrôles plus précis des cookies du navigateur » estime la firme de Mountain View.

La nouvelle version de Chrome met aussi automatiquement à niveau l’audio et la vidéo de HTTP à HTTPS. Si le contenu n’est pas capable de se charger en HTTPS, le navigateur va simplement la bloquer. Par contre, les images HTTP sur les pages HTTPS continueront de s’afficher mais le navigateur précisera que la page n’est pas sécurisée dans la barre d’adresse. Que pensez-vous de ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

