Google Chrome bloquera bientôt les téléchargements non sécurisés

Sur Chrome, les téléchargements à risque seront bientôt bloqués de manière systématique. Google vient de dévoiler un plan détaillé et progressif des actions qui seront prises dans les prochains mois au niveau du navigateur. L’objectif est de protéger les utilisateurs des téléchargements susceptibles de contenir des malwares et autres formes de dangers.

« Aujourd’hui, nous annonçons que Chrome s’assurera progressivement que les pages sécurisées (HTTPS) ne téléchargent que des fichiers sécurisés », peut-on lire dans un post de blog signé de Joe DeBlasio, un membre de l’équipe de sécurité de Chrome. Une série d’étapes seront franchies de manière progressive au fil des prochaines versions du navigateur.

Google commencera dans un premier temps à diffuser des messages d’alerte. Ce sera à partir de Chrome 82 attendu au mois d’avril et de Chrome 83 pour Android et iOS, puis le navigateur empêchera automatiquement le téléchargement de certains types de fichiers. Ensuite, et progressivement, il bloquera de manière systématique tous les fichiers à risque à partir de Chrome 86.

Quels sont les téléchargements considérés comme non sécurisés ?

Il s’agit de fichiers provenant de contenus mixtes. En d’autres termes des téléchargements non sécurisés initiés depuis des pages HTTPS. Ces types de fichiers « constituent un risque pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs », explique Google dans son post. « Par exemple, des programmes téléchargés de manière non sécurisée peuvent être remplacés par des malwares »

De plus, des fichiers légitimes téléchargés de la mauvaise manière peuvent également représenter un risque. Un autre exemple : des personnes tierces « peuvent lire les relevés bancaires des utilisateurs qui sont téléchargés de manière non sécurisée ». Pour faire face à ces risques et protéger les utilisateurs, Google prévoit de bloquer ces téléchargements dans Chrome.

La firme s’attaquera dans un premier temps aux exécutables, c’est-à-dire aux fichiers d’extension .exe, .apk, etc. qui représentent le plus grand risque. Un message d’alerte sera diffusé sur le navigateur dans Chrome 82, puis ces fichiers seront systématiquement bloqués dans la version suivante. Google en viendra ensuite aux fichiers .zip, .iso… avant de bloquer les pdf, docx et autres formats de documents qui sont l’un des vecteurs les plus courants de propagation de malwares.

Enfin viendra le tour des fichiers image, audio et vidéo dans Chrome 86. Ce sera la dernière étape du plan qui marque le blocage de tous les types de fichiers sur le navigateur. Selon les plan de Google, cette version est attendue pour le moins d’octobre 2020.