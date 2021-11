Chrome 96 accélère la vitesse de navigation avec un tout nouveau cache

Quatre semaines seulement après le déploiement de Chrome 95, la toute nouvelle version stable de Chrome 96 est d'ores et déjà disponible sur Windows, Mac, Linux et Android. Au programme, une navigation plus rapide grâce à un nouveau cache et l'arrivée du mode sombre à l'échelle du système.

Comme vous le savez peut-être, Google a récemment annoncé vouloir accélérer le rythme de ses mises à jour, passant ainsi de 6 semaines à 4 semaines. Concernant Google Chrome, la firme de Mountain View tient parole. Il y a tout juste quatre semaines, Chrome 95 – et ses nouveaux groupes d'onglets – a été déployé.

Et c'est maintenant au tour de la version stable de Chrome 96 de débarquer sur Windows, Mac, Linux et Android ce mardi 16 novembre 2021. Et justement, que nous réserve cette nouvelle version du navigateur de recherche ? Avec cette mouture, les équipes de Google ont avant tout cherché à améliorer “the quality of life” ou la qualité de vie dans la langue de Molière.

En premier lieu, Chrome 96 intègre un nouveau cache sur sa version Desk qui enregistre automatiquement les sites que vous avez récemment visités. Ainsi, la navigation se veut bien plus rapide, notamment en utilisant les boutons Suivant et Précédent. Il faut toutefois préciser que tous les sites ne seront pas forcément compatibles avec cette fonctionnalité. Rappelons par ailleurs que cette fonctionnalité a été intégrée sur Chrome 86 sur Android, ne vous étonnez pas si elle vous semble familière.

Nouveau cache, mode sombre système, et zoom page par page sur Android

Ensuite et comme l'a repéré l'utilisateur Leopeva64-2 sur Reddit, Google a ajouté une fonctionnalité en phase de bêta sur Chrome 96. Il s'agit ni plus ni moins d'un mode sombre à l'échelle du système. En d'autres termes, il vous permet d'appliquer, de forcer un mode sombre sur l'ensemble des sites que vous visitez. Attention toutefois, ne vous attendez pas à un résultat parfait sur chaque page web, certains contenus pouvaient être illisibles. C'est le prix à payer lorsqu'on cherche à forcer le mode sombre sur un site qui n'en propose pas un nativement.

La dernière nouveauté notable se destine à la version Android du navigateur de recherche. En effet, il sera désormais possible de définir un niveau de zoom page par page, comme vous pouvez le faire sur la version desk en utilisant l'option Zoom dans le menu à trois points de Chrome situé dans le coin supérieur droit. Notez toutefois que cette fonctionnalité est cachée sous le flag chrome:flags#enable-accessibility-page-zoom. Une fois l'option activée, il suffira d'appuyer sur l'icône en forme de cadenas située à gauche de l'URL pour modifier le niveau de zoom que vous préférez, site par site.

Concernant la version Android, deux options s'offrent à vous : attendre que Google déploie la mise à jour via le Play Store ou bien téléchargez directement les fichiers APK de cette nouvelle version via APK Mirror.