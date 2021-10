Chrome 95 : groupe d’onglets, sécurité des paiements, découvrez les nouveautés

Google a commencé le déploiement de la nouvelle mise à jour de Chrome. Il est désormais possible de créer des groupes d’onglets facilement retrouvables une fois le navigateur fermé. La firme de Mountain View renforce également la sécurité des paiements, en proposant une nouvelle extension d’authentification.

Vous pouvez désormais télécharger Chrome 95. Du moins, si ce n’est pas encore le cas, ce le sera dans les prochains jours le temps que Google finalise le déploiement. C’est donc l’occasion de faire un petit tour d’horizon de tout ce qui nous attend avec cette nouvelle mise à jour. À commencer par la création de groupes d’onglets. Jusqu’à maintenant, si l’on avait le malheur de fermer son navigateur avec plusieurs onglets ouverts, il fallait se rendre dans l’historique pour les rouvrir un à un.

Avec les groupes d’onglets, il suffit de stocker ces derniers dans un dossier qu’il sera ensuite possible de rouvrir lors de sa prochaine session. Attention toutefois, cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Pour en profiter, il faudra vous rendre sur chrome://flags/#tab-groups-save et cocher la case « enabled ». Le développement ne semble pas totalement terminé, il se pourrait donc que cette option présente quelques bugs.

Google renforce la sécurité des paiements sur Chrome

À chaque mise à jour, Google intègre de nouvelles options de sécurité. Depuis Chrome 94, les utilisateurs sont par exemple dirigés automatiquement vers la version HTTPS d’une page. Ainsi, l’autre nouveauté majeure de Chrome 95 est l’arrivée d’une extension d’authentification à destination des banques. Celle-ci va permettre aux sociétés tierces d’améliorer la sécurité des paiements sur Internet. Notons entre autres que 19 failles de sécurité ont été corrigées.

Ce n’est pas tout, puisque la mise à jour permet également de définir une web app comme application par défaut lorsque l’on clique sur un lien. De plus, les développeurs peuvent désormais proposer un outil pipette sur leur site grâce à l’API EyeDropper, offrant ainsi la possibilité aux utilisateurs de piocher parmi les couleurs affichées. Enfin, il est possible de réarranger la liste de lecture et les favoris dans une nouvelle interface en activant le flag chrome://flags/#side-panel.