Chrome : vous risquez de perdre tous vos favoris, installez vite une mise à jour

Chrome 48, ou une version antérieure, ne prendra plus en charge Chrome Sync dans les semaines à venir. Pour éviter de perdre toutes vos données enregistrées, y compris vos favoris, Google vous demande d'installer une version plus récente du navigateur web sur votre ordinateur.

Dans un billet publié sur la page d'assistance de Chrome, Craig Tumblison, responsable du support produit chez Google, annoncé la fin de la prise en charge de Chrome Sync sur les ordinateurs qui utilisent toujours Chrome 48. “Comme précédemment partagé dans les notes de version de Chrome Enterprise pour M94, nous aimerions informer toute personne utilisant la version M48 ou inférieure du navigateur Chrome que la synchronisation Chrome sera obsolète sur ces versions”, déclare Craig Tumblison

Chrome Sync “ne fonctionnera plus une fois que M96 sera lancé sur le canal stable”. En clair, la fonctionnalité ne sera plus disponible sur les PC avec Chrome 48, ou une version antérieure, dès que Chrome 96 sera déployé en version finale et stable. Notez que Google vient de lancer le déploiement de Chrome 95 à la fin du mois d'octobre 2021. De fait, la version 96 ne devrait plus traîner avant d'être proposée à tous les utilisateurs.

Comment installer une mise à jour de Chrome pour éviter de perdre vos favoris ?

Pour ceux qui ne connaissent pas, Chrome Sync est une fonctionnalité de Chrome qui permet de synchroniser historique, mots de passes ou favoris sur le navigateur sur tous les ordinateurs, tablettes ou smartphones où l'utilisateur se connecte. Sans cette option très pratique, les internautes risquent surtout de se retrouver privés de leur liste de favoris.

“Afin de continuer à utiliser Chrome Sync, veuillez mettre à jour votre navigateur vers la version Chrome M49 ou supérieure”, recommande le responsable dans le billet. Si vous utilisez encore une vieille version de Chrome, on vous conseille d‘installer la mise à jour sans plus attendre. Voici comment faire :

Ouvrez le navigateur web

Cliquez sur Plus en haut à droite de l'interface

en haut à droite de l'interface Appuyez sur Mettre à jour Google Chrome

Notez que l'installation d'une version plus récente de Chrome permet aussi de vous protéger contre les pirates. Le géant de Mountain View ajoute régulièrement des correctifs pour améliorer la sécurité de Chrome. Récemment, Google a d'ailleurs corrigé 2 failles zéro-day avec la dernière mise à jour.