Chrome 91 : le navigateur est 23% plus rapide grâce à des améliorations apportées au moteur JavaScript

Google Chrome 91, dont le déploiement a commencé en début de semaine, exécute le code JavaScript 23 % plus rapidement grâce à l'inclusion d'un nouveau compilateur JavaScript et à l'utilisation d'une nouvelle méthode d'optimisation de l'emplacement du code en mémoire.

Cela fait quelques jours que la nouvelle mise à jour du navigateur Google Chrome est disponible pour tous les utilisateurs. Chrome 91 apporte de nombreuses nouveautés bienvenues, notamment une consommation énergétique réduite qui permet d’améliorer la batterie de votre smartphone. Que ce soit sur smartphone ou sur PC, le navigateur Chrome devrait désormais être plus rapide qu'avant.

L'une des principales nouveautés de Chrome 91 est la prise en charge du collage des fichiers qui se trouvent dans le presse-papiers du système d'exploitation. Chrome 91 est également capable de geler les pages des groupes d'onglets fermés afin de libérer les ressources système de votre appareil. Enfin, Chrome 91 modifie aussi l'apparence de certains éléments des formulaires tels que les cases à cocher, les boutons ou encore les curseurs.

Chrome sera désormais beaucoup plus rapide

En plus des nouvelles fonctionnalités, Google a également mieux optimisé son navigateur. Selon Thomas Nattestad, chef de produit Chrome, ces nouvelles améliorations permettent de compiler et d’exécuter du code JavaScript envoyé au navigateur par chaque page Web beaucoup plus rapidement.

Chrome 91 serait désormais jusqu'à 23 % plus rapide et permettrait d'économiser chaque jour un total de 17 ans d’utilisation du processeur à ses utilisateurs. Pour cela, Google utilise désormais Sparkplug, un nouveau compilateur JavaScript qui comble le fossé entre la nécessité de commencer à exécuter rapidement et l'optimisation du code. Le but de Google est d’offrir aux utilisateurs les meilleures performances possible.

Google Chrome 89, la mise à jour qui était sortie en mars, avait à l’époque déjà permis des économies de mémoire importantes sur Windows. Google avait promis jusqu'à 22 % dans le processus du navigateur, 8 % dans le moteur de rendu et 3 % dans le GPU. Plus encore, l’entreprise avait amélioré la réactivité du navigateur jusqu'à 9 %. Chrome 91 s’inscrit donc dans la continuité de Chrome 89 en ce qui concerne l’optimisation. En plus de ces améliorations des performances, on peut noter que la mise à jour 91 de Google Chrome corrige près de 32 failles, dont 8 qui étaient considérées comme critiques.

Source : Chromium