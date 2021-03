Chrome 89 (Android) peut afficher l’aperçu d’une page web avant de la visiter

Chrome 89 lance sur Android une fonctionnalité de prévisualisation des pages web particulièrement utile pour décider si celle-ci doit rejoindre la série d'onglets que vous avez déjà ouverts. Ces aperçus affichent les pages sous formes d'une carte très facile à fermer d'un swipe vers le bas.

Chrome 89 est disponible sur Android et nous vous avions déjà parlé de ses fonctionnalités générales. Or les changements vont au-delà de cette liste sur Android. Il y a notamment l'arrivée d'une fonctionnalité bien utile pour réduire l'encombrement d'onglets en tous genres qui s'accumulent, ce qui peut parfois vous faire perdre des pages que vous vouliez consulter plus tard, tout en vous faisant perdre, dans l'ensemble, beaucoup de temps.

Accumuler les onglets n'est pas forcément une bonne chose, et la direction que prend Google semble aller dans le sens de fonctionnalités qui vous aident à mieux choisir de manière consciente si vous souhaitez garder ou non telle page dans un onglet. Parmi ces fonctionnalités, Chrome 89 lance l'option Prévisualiser la page. Cette option apparaît désormais dans le menu qui s'affiche lors d'une pression prolongée sur un lien, entre Ouvrir onglet navig. privée et Copier l'adresse du lien.

Si vous choisissez Prévisualiser la page le lien s'affichera sous la forme d'une carte qui occupe un peu plus des deux tiers de l'écran. Vous avez alors une option pour l'ouvrir dans un vrai onglet, et une croix pour fermer l'aperçu. Il est aussi possible de faire glisser cette carte vers le bas pour la fermer. Cette nouveauté n'était pas disponible initialement dans Chrome 89 – Google semble l'avoir activé sur ses serveurs dans les dernières heures.

Ce n'est du reste pas une fonctionnalité inédite : Safari sur les iPhone propose des aperçus similaires depuis le lancement du 3D Touch sur les iPhone 6S et 6S Plus en septembre 2015… comme quoi, ce n'est pas systématiquement Apple qui est à la traîne derrière Google du côté des fonctionnalités proposées dans chaque écosystème ! Avez-vous pu tester Prévisualiser la page ? Vous trouvez cela utile ou au contraire totalement superflu ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !