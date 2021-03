Google Maps : routes manquantes, photos… un nouvel éditeur simplifie la correction d’erreurs

Les erreurs dans Google Maps deviennent bien plus faciles à corriger. Google déploie un nouvel éditeur qui permet de plus facilement proposer des modifications en cas de découvertes d'erreurs de cartographie, tout en aidant les internautes et les commerces à éditer les photos qui apparaissent lors des recherches.

Il est depuis longtemps possible de signaler des erreurs dans Google Maps, mais l'expérience était jusqu'ici assez frustrante. Par exemple, en cas d'erreur de cartographie, il était jusqu'ici simplement possible de mettre un “pin” dans la zone adéquate, et d'indiquer à Google avec le signalement le nom de la voie. Les changements pouvaient alors être mis en ligne au bon vouloir de la plateforme – après une période pouvant être relativement longue.

Google souhaite visiblement simplifier le signalement des erreurs pour délivrer la meilleure expérience de cartographie possible. Et c'est pourquoi le géant de la recherche sur le net lance un nouvel éditeur dans la version web et mobile de Google Maps. Concrètement, si vous consultez Google Maps depuis un ordinateur de bureau, une option “Editer la carte” apparait dans le menu hamburger. Vous avez alors une nouvelle option “Route manquante”.

Google Maps vous aide à faire le ménage dans les cartes grâce à de nouvelles fonctionnalités d'édition

Cliquez dessus et vous pourrez alors dessiner précisément les contours de cette voie absente de la plateforme de cartographie. L'éditeur permet de signaler les routes fermés, les erreurs de nom, les erreurs de sens de circulation, ou de signaler qu'une route n'existe plus. Google vérifiera chaque modification. Mais avec ce système, les données devraient être plus simples à mettre à jour en permanence, ce qui devrait déboucher sur un nombre toujours réduit d'erreurs.

Google Maps permet également aux internautes et gérants de commerces de plus facilement éditer et mettre à jour les photos qu'ils mettent en ligne sur un lieu ou une entreprise. L'idée est que lors d'une recherche l'internaute puisse tomber sur des photos toujours plus pertinentes, que ce soit pour lui donner une idée en amont du niveau de fréquentation, du service, ou de l'expérience. Il est également possible de voir spécifiquement les photos les plus récentes dans un nouvel onglet “Updates” / “Mises à jour”.

Enfin, Google lance aux Etats-Unis le “Local Love Challenge”. Il s'agit d'aider plus de 100 000 entreprises de proximité en postant des photos et des commentaires. Pour l'heure il n'est pas encore question de décliner l'opération dans les autres pays impactés par la pandémie. Google précise néanmoins qu'il “prendra en compte les retours sur le Local Love challenge pour guider de futures campagnes dans plus de pays”.

Les changements dans Google Maps sont en ce moment même en cours de déploiement dans les 80 pays (dont la France) où il est déjà possible d'éditer les erreurs. Que pensez-vous de ces fonctionnalités ? Partagez votre avis dans les commentaires.