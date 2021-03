Google Maps affiche désormais les centres de vaccination en France

Google Maps s’améliore aujourd’hui et affiche désormais les centres de vaccination autour de vous si vous en faites la recherche. Une manière d’aider les utilisateurs qui le peuvent de se faire vacciner aussi facilement que rapidement.

Google Maps propose aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité bien utile si vous pouvez vous faire vacciner. Dès maintenant, il est possible de rechercher les centres près de chez vous directement dans l’application. Cette fonctionnalité était déjà disponible aux Etats-Unis et est aujourd’hui déployée dans l’hexagone.

Lorsque vous faites une requête comme « Vaccin COVID à proximité », les centres de vaccination autour de vous apparaissent sur la carte. La chose fonctionne sur Google Maps, mais aussi sur l’application Google. Les onglets afficheront également certaines infos, comme si un rendez-vous est obligatoire et les horaires d’ouverture.

D’autres données sont présentées dans des onglets en cas de recherche, comme la catégorie de population qui a le droit au vaccin, les effets secondaires connus, les statistiques sur le Covid ou encore les actualités liées à la vaccination. A noter que toutes les données affichées par Google proviennent du gouvernement français et sont aussi trouvables sur data.gouv.

Google contribue à la lutte contre la pandémie

Une initiative intéressante de la part de la firme de Mountain View qui multiplie ce genre de fonctionnalités au sein de ses applications. Elle indique que depuis le début de l’année, les requêtes concernant les vaccins ont été multipliés par cinq.

Ce n’est pas la première initiative de Google en la matière. Il y a quelques mois, la société avait ajouté un nouveau filtre à son application Maps. Celui-ci affiche en temps réel le taux d’incidence par pays, ce qui permet de suivre l’évolution du virus à travers le monde.

Dans tous les cas, il est désormais possible de trouver rapidement un centre de vaccination via Maps. Aujourd’hui, seuls les plus de 75 ans peuvent se faire vacciner en France, ainsi que les personnes de plus de 50 ans atteintes de pathologies. Pour les plus jeunes, il va encore falloir patienter quelques mois. L’objectif du gouvernement est de vacciner tous ceux qui le souhaitent avant la fin de l’été.

Source : Google