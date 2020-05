Google Chrome pourra sous-titrer tout et n’importe quoi sur Windows et Mac comme sur Android

Les Live Captions débarquent prochainement dans les versions bureau (Windows, Mac, Linux) de Google Chrome. Il s’agit d’afficher des sous-titres dès que quelque chose est joué dans le navigateur. La fonctionnalité avait été introduite dans la déclinaison Android.

Connaissez-vous les Live Captions ? Il s’agit d’une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle : la navigateur détecte tout ce qui émet des sons (audio, vidéos…) puis retranscrit le texte dans des sous-titres, à la volée. La translitération n’est pas toujours parfaite. Il y a des erreurs, comparables à celles qui se glissent dans le sous-titrage automatique des vidéos sur YouTube.

Néanmoins cette fonction est très pratique pour consulter le contenu d’un message enregistré, par exemple, dans un environnement bruyant. A l’origine, cette fonctionnalité était disponible uniquement sur le Pixel 4. Mais petit à petit un nombre croissant de smartphones s’est ajouté à la liste d’appareils compatibles.

Sur smartphone, la fonctionnalité s’active en appuyant sur le bouton Volume puis en touchant Live Caption dans le menu des niveaux sonores. Or, comme le rapportent nos confrères de Techdows, la fonctionnalité débarque aussi bientôt sur les PC et mac ! Dans la dernière Build de Chrome Canary (l’une des versions bêta du navigateur), on retrouve en effet la prise en charge des Live Captions pour tout ce qui se lit dans le navigateur.

Il est d’ailleurs possible de tester la fonctionnalité dès maintenant. Même si il faut d'emblée souligner que les Build Canary ne sont pas aussi stables que les versions de Chrome… stables. Et que la fonctionnalité Live Captions risque de fonctionner moins bien que sur la version finale.

Pour cela c’est en effet extrêmement simple. Il suffit d’installer Chrome Canary en suivant ce lien. Vous avez testé les Live Captions sur Chrome ? Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.