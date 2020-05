Google Chrome va vous permettre de mieux classer vos onglets, par nom et par couleur

Google Chrome va prochainement apporter une grosse amélioration à ses onglets. Il sera en effet possible de les renommer et de les classer par couleur. Une excellente nouvelle pour ceux en qui ont toujours trente d’ouverts en permanence.

L’enfer des onglets va bientôt prendre fin. Google Chrome prévoit en effet une mise à jour qui permettra de mieux les gérer. Présente sur la dernière version bêta du navigateur, cette fonctionnalité permet de renommer un onglet ouvert et de lui attribuer une couleur.

Cela signifie qu’il sera possible de classer ses onglets beaucoup plus facilement. Par exemple, l’utilisateur pourra, s’il le souhaite, attribuer aux fenêtres dédiées au travail la couleur bleue, tandis que les onglets réseaux sociaux pourront être classés en rouge. La vidéo de chat repérée un peu plus tôt sur YouTube prévue pour égayer votre pause déjeuner pourra être mise en vert. Pour classer un onglet, il suffira de faire un clic droit dessus. L’utilisateur pourra également trier ses pages par groupe, pour une meilleure visibilité.

Mieux organiser sa navigation

Une nouvelle fonctionnalité qui devrait aider les moins organisés. Il n’est pas rare qu’une dizaine, voire une vingtaine d’onglets soient ouverts pendant une journée de travail. En plus de ralentir un PC, la multiplication des fenêtres peut vite être synonyme de désorganisation, et donc de manque de productivité.

La possibilité de renommer ses onglets est pour bientôt. Google compte en effet tester cette fonctionnalité pendant une semaine avant de lancer une version grand public. Cependant, le déploiement se fera par roulements. Il ne faudra donc pas s’étonner de ne pas l’avoir immédiatement. Seules les versions desktop sont concernées (Windows, Mac, Linux).

Êtes-vous intéressés par cette nouvelle fonctionnalité ? Comptez-vous l’utiliser à l’avenir ou faites-vous appel à un autre navigateur comme Edge, qui gagne en popularité ces derniers temps ? Faites-vous partie de ceux qui ont des dizaines d’onglets ouverts en permanence ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Google