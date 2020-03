Chrome : Google reprend déjà les mises à jour, la version 81 arrive

Chrome 81 est sur les rails. Après avoir suspendu le travail de ses employés suite à l’épidémie de coronavirus, Google a déjà décidé de reprendre les mises à jour de son navigateur web. La firme de Mountain View dévoile dans la foulée un nouveau calendrier de déploiement de ses mises à jour.

Le 18 mars dernier, Google annonçait la suspension temporaire des mises à jour de Chrome afin de permettre à ses équipes de s’adapter au télétravail. Dans un billet de blog publié ce jeudi 26 mars, Google précise que les mises à jour de Chrome sont à nouveau sur les rails.

Chrome 81 sera disponible à partir du 7 avril 2020

« Nous reprenons maintenant le déploiement des mises à jour avec un calendrier ajusté » annonce Google. Tout d’abord, les mises à jour débarqueront sur Chrome Beta, Chrome Canary et Chrome Dev, les versions de test et de développement du navigateur, dès cette semaine. Dès la semaine prochaine, Google apportera ensuite des correctifs de sécurité à Chrome 80, la dernière version stable. Vu le retard pris par ses équipes, la firme va reporter le déploiement de Chrome 81, la prochaine itération stable, au 7 avril 2020. Initialement, la sortie de Chrome 81 devait avoir lieu le 17 mars.

Afin de récupérer le retard, le géant de la recherche a aussi décidé de zapper Chrome 82. Après Chrome 81, les équipes de Google travailleront directement sur Chrome 83. Toutes les nouveautés prévues dans la version 82 seront donc intégrées à Chrome 83. La date de sortie de Chrome 84 sera dévoilé ultérieurement, précise le billet de blog. « Nous continuons de surveiller de près que Chrome et Chrome OS sont stables, sécurisés et fonctionnent de manière fiable. Nous tiendrons tout le monde informé de toute modification de notre calendrier » promet Google.

Pour rappel, la firme n’est pas la seule à avoir bouleversé ses plans. Comme Google, Microsoft a effet décidé de suspendre les mises à jour de Edge pendant la crise sanitaire. Edge étant basé sur le moteur de rendu Chromium, on peut s’attendre à ce que les mises reprennent aussi sous peu. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur la décision de Google dans les commentaires ci-dessous.