Superbe affaire à saisir sur le chauffage ventilateur Hot+Cool Jet Focus Dyson ! Pendant quelques heures, l'appareil de la marque britannique passe sous les 280 euros grâce à une double réduction.

Continuons notre série de bons plans autour de la période du Black Friday 2024 avec cette offre venant de Rakuten. En ce vendredi 22 novembre uniquement, le site e-commerce vous permet de faire une économie de 150 euros sur un chauffage ventilateur de la marque Dyson. Proposé dans un coloris blanc/argent, le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 disponible depuis le vendeur officiel Boulanger est à 279 euros au lieu de 429 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 30 % et au coupon BLACK20. Pour information, le code doit être saisi lors de l'étape du panier et l'achat donne droit à un cashback supplémentaire de 27,90 euros qui pourra être dépensé ultérieurement sur le site Rakuten.

À propos de ses points forts, le Hot+Cool Jet Focus AM09 de Dyson fonctionne comme ventilateur en été et comme chauffage en hiver. L'appareil embarque la technologie Air Multiplier qui permet de générer un flux régulier et puissant de 186 litres d’air par seconde, faisant circuler l’air dans toute la pièce. Avec sa fonction de mise en veille, il est possible de programmer son arrêt, allant de 15 minutes à 9 heures.

Le Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 peut osciller dans une envergure de 70 degrés afin de distribuer la chaleur dans toute la pièce. Accompagné d'une télécommande, celle-ci vous donne la possibilité de sélectionner 10 ajustements de flux d’air disponibles sans avoir à vous déplacer. Aimantée, elle peut se ranger directement sur l’appareil.