Dyson Hot+Cool AM09 : le puissant ventilateur-chauffage est bradé à -30% !

L’hiver arrive accompagné de ses redoutables températures négatives. Mais face au froid, Dyson propose un puissant chauffage 2-en-1 programmable à prix sacrifié. Normalement en vente à 429,90€, vous le trouverez à seulement 299 € sur Boulanger !

Cette année, Boulanger fait le Black Friday en avance en proposant d’ores et déjà des offres irrésistibles. Et à l’approche de l’hiver, ce bon plan devrait vous plaire. Le Dyson Hot + Cool AM09, un ventilateur-chauffage d’une puissance de 2 000 W, passe à seulement 299 €. C’est un excellent prix pour ce modèle qui trouve son utilité toute l’année.

Le Dyson Hot + Cool AM09 vous permet de chauffer et de ventiler l’intérieur de votre maison. Il est équipé de la technologie Air Multiplier qui génère un puissant flux de 186 litres d’air par seconde. La circulation de cet air est fluide et ininterrompue pour un meilleur confort. Le ventilateur est par ailleurs sans lames, ce qui est plus sécurisé pour les enfants et les animaux de compagnie. Cela permet aussi de faciliter le nettoyage.

Grâce au capteur de température, le Dyson Hot + Cool AM09 est capable de chauffer la pièce jusqu’à la température ambiante exacte souhaitée. Avec l’oscillation capable d’aller jusqu'à 70°, l’air chaud ou froid peut être projeté dans toute la pièce. Enfin, le programmateur vous permet de définir une durée de fonctionnement de l’appareil afin qu’il s’arrête après le laps de temps choisi entre 15 minutes et 9 heures.

Le ventilateur-chauffage Dyson Hot + Cool AM09 est fourni avec une télécommande aimantée qui se pose facilement contre l’appareil. À l'approche du Black Friday, tout comme Boulanger, Darty propose le Dyson Hot + Cool AM09 a prix réduit. N'attendez pas pour en profiter.

