Panne massive chez Orange, des nouvelles de la Freebox v9, c’est le récap’ de la semaine

Des milliers de clients Orange privés de réseau, le classement des smartphones Android les plus puissants en février, Free lève le voile sur la future Freebox v9, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous êtes abonné Orange, vous avez probablement été victime de la panne de mercredi. On vous dit tout ce que l’on sait de cet incident. Cette semaine on fait le point sur le top 10 des Android les plus puissants du mois de février selon AnTuTu et on vous explique comment retourner sur le canal Dev si vous êtes abonné au programme Windows Insider. N’attendez plus et mettez à jour votre Dualsense pour profiter d’une nouvelle fonctionnalité très pratique.

Free lève le voile sur sa Freebox v9

Cette semaine, Free a teasé l’arrivée de sa nouvelle génération de modem-routeur, qui succèdera à la Freebox Pop, en utilisant sa fusée emblématique. Il s’agit de la Freebox V9 et elle devrait être lancée au cours de l’année. Aucun détail n’a été dévoilé et l’on imagine juste que cette nouvelle box internet pourrait offrir une fiche technique du niveau de la Freebox Delta.

Mettez à jour votre DualSense pour profiter des améliorations

La dernière update de Sony devrait réjouir les joueurs puisqu’elle corrige enfin l’un des plus gros défauts de la DualSense. En effet, vous pourrez désormais mettre à jour votre manette en passant par le sans fil (OTA) et sans avoir à la brancher. Cette fonctionnalité était attendue par les utilisateurs, qui n'auront désormais plus besoin de se lever du canapé pour mettre à jour leur DualSense et qui verront ainsi leur expérience de jeu améliorée.

Les Android les plus puissants de février selon AnTuTu

Le top 10 des smartphones les plus puissants du mois de février a été révélé par AnTuTu et le classement a été chamboulé par l'arrivée de nouveaux appareils. En haut du podium, on retrouve le Red Magic 8 Pro+, suivi du Vivo X90 Pro+ et du Vivo IQOO 11. Côté smartphones de milieu de gamme, c’est le IQOO Neo 7 qui est en tête. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les tops complets d’AnTuTu.

Windows Insider : une solution pour retourner sur le canal Dev

Les abonnés au canal Dev du programme Insider pour Windows ont eu la surprise de se voir upgradés d’office vers le nouveau canal Canary de la firme de Redmond. Pourtant, ce canal s’adresse surtout aux abonnés aguerris qui n’ont pas peur des changements techniques. Pour retourner au canal Dev, il vous faudra réinstaller Windows. Pour se faire pardonner, Microsoft offre des clés USB à ses abonnés.

Des milliers d’abonnés Orange privés de réseau

La matinée du 15 mars a été ponctuée par des milliers de signalements de perte de réseau pour les abonnés Orange. En effet, un souci d’alimentation électrique aurait provoqué une panne générale chez l’opérateur, privant des milliers d’utilisateurs de réseau. Pendant plusieurs heures, les clients ne pouvaient pas envoyer de SMS ou passer des appels et avaient perdu leur connexion Internet.

Nos tests de la semaine

Xiaomi 13 : smartphone puissant mais photophone médiocre

Si vous cherchez de la puissance, vous pourriez être séduit par le Xiaomi 13, équipé du nouveau Snapdragon 8 Gen 2. Ce smartphone haut de gamme offre une excellente autonomie et on apprécie sa certification IP68. Si vous cherchez un bon photophone, passez votre chemin. En effet, nous avons été déçus par la qualité des photos, qui manquent souvent de netteté et de contraste.

BMW i7 xDrive60 : 100% électrique et riche en technologie

BMW propose ici une version 100% électrique de sa série 7 et certains consommateurs pourraient être séduits par son côté particulièrement high tech. Lors de notre test, nous avons pu découvrir les multiples options technologiques offertes par la BMW i7 xDrive60. Rendez-vous dans notre actu pour tout savoir de cette limousine électrique.

Roborock S8 : puissance et précision

L’aspirateur-robot Roborock S8 assure une belle puissance d’aspiration, une navigation efficace et précise et une parfaite reconnaissance des obstacles. On adore également son application, particulièrement complète. On regrette que ce nouveau modèle ait vu son prix augmenter par rapport à son prédécesseur et on aurait apprécié une meilleure autonomie.

Apple Mac mini 2023 (M2 Pro) : une machine polyvalente qui allie puissance et élégance

Cette petite boîte au design élégant offre des performances incroyables grâce au SoC M2 Pro. La consommation d’énergie a été réduite et le bruit du système de refroidissement est parfaitement maitrisé. Si la connectique est ultra complète, on regrette l’absence de lecteur de carte mémoire natif et la disparition des deux ports Lightning sur la version M2.

