Découvrez ChatGPT, l’intelligence artificielle qui pourrait vous voler votre emploi

ChatGPT, l'Intelligence artificielle conversationnelle fait toujours plus parler d'elle. Il se murmure qu'elle pourra bientôt prendre la place des journalistes et des autres travailleurs du savoir. Qu'en est-il exactement ?

L’intelligence artificielle peut tout faire, et mieux que nous. Elle peut diriger une entreprise chinoise qui pèse plusieurs milliards de dollars, ou fluidifier le trafic routier, tout cela en nous battant à plate couture au jeu de go. La dernière avancée en la matière réside dans la création de contenu textuel : l’IA pourrait bientôt remplacer les journalistes et autres rédacteurs. Elle serait capable de rédiger en quelques secondes un texte parfait qu’un humain mettrait des heures à écrire.

C’est la promesse de ChatGPT (pour Chat Generative Pre-Trained Transformer), une intelligence artificielle créée par OpenAI capable de comprendre le langage humain conversationnel et d’y interagir. Pour la petite histoire, notons qu’Elon Musk, le PDG de Twitter, était actionnaire de cette compagnie. Il vient de la quitter après avoir appris que ChatGPT utilisait l’API de Twitter pour former son IA. Le multimilliardaire déclare : « OpenAI a commencé en tant qu’organisation open source à but non lucratif. Aucun des deux n’est plus vrai ».

L'Intelligence artificielle n'est pas encore aussi performante que les humains dans nombre de domaines

Selon ses concepteurs, le logiciel peut répondre à des questions complexes, admettre ses erreurs, s’engager dans des débats rhétoriques ou encore refuser de répondre aux demandes jugées incorrectes. Autant d’attributs qui sont l’apanage des humains. Nombre de testeurs l’ont déjà utilisé dans le domaine de la programmation, un domaine dans lequel il s’est montré extrêmement efficace. Le champ des applications possibles pour ChatGPT est cependant bien plus vaste : il pourrait remplacer les rédacteurs de sites Web pour créer du contenu écrit. Dans le domaine du service au client, il pourrait prendre la place du personnel SAV. Plus pointu encore, il pourrait prendre la place des juristes dans les cabinets de notaires ou d’avocats.

Cela dit, ce grand remplacement n’est pas pour tout de suite. De l’avis de tous les experts, les chatbots manquent encore d’esprit critique et de finesse pour remplacer les êtres humains les plus compétents. De plus, leurs connaissances se limitent pour l’instant à ce qu’il s’est passé jusqu’en 2021. Par ailleurs, l’IA n’est pas infaillible, et les robots l’admettent volontiers : ils font des erreurs et énoncent parfois des contre-vérités.

