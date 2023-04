ChatGPT : l’IA de Microsoft sera accessible en un clic dans Swiftkey, le clavier virtuel pour Android

Microsoft implémente Bing Chat, le chatbot dérivé de ChatGPT, dans SwiftKey, son clavier virtuel pour smartphone Android.

Swiftkey est un clavier virtuel de Microsoft disponible sur Android et iOS sur lequel on saisit les mots en les « swipant ». Il apprend de vos tics de langage, ou de saisie en l’occurrence, dans vos conversations et autres publications sur les réseaux sociaux. Après avoir intégré ChatGPT, ou plus exactement Microsoft 365 Copilot, dans la grande majorité de ses applications bureautiques, la firme de Redmond se tourne désormais vers le monde des mobiles et agrémente son app d'une dose supplémentaire d'IA.

Quel meilleur endroit pour mettre ChatGPT, l'IA à tout faire d'OpenAI, à portée de clic que dans le clavier virtuel des smartphones mobiles ? Cette petite application à laquelle on ne fait plus attention est pourtant la plus fréquemment utilisée. Les testeurs de la bêta de SwiftKey constateront l’apparition sur le clavier de deux boutons d’accès à des fonctionnalités tirant parti de l'IA, ainsi qu'un raccourci vers le chatbot du moteur de recherche de Microsoft.

Le clavier SwiftKey pour Android dispose d'un bouton d'accès direct à ChatGPT

Le bouton Tone permettra de réécrire un texte dans le style de son choix : Professionnel (Professional), pour les réseaux sociaux (Social Post), Détendu (Cadual) et Poli. En tapant sur le bouton Chat, un écran dédié au chatbot s’affichera et vous permettra de converser avec Bing Chat. Là encore, l’application vous proposera trois différents styles de réponses : créatif (Creative), équilibré (Balanced), et précis (Precise). Il sera possible de poser vos questions à travers le clavier de SwiftKey, ou encore en dictant votre requête.

La compagnie ajoute également un bouton de raccourci vers son moteur de recherche Bing, accessible directement depuis le clavier SwiftKey. Avec cette intégration, le chatbot de Bing AI sera incontournable dans l’écosystème Windows et Android, tout du moins. Il sera toujours à portée de doigt. Pour y accéder, une fois que l’application sortira de sa phase bêta, il vous suffira d’utiliser SwiftKey sur votre smartphone Android comme clavier par défaut. Cette version de SwiftKey ne sera d'abord disponible que sur Android, sans mention d'iOS.

Source : Android Police