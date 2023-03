Bing Chat : vous pouvez désormais envoyer 200 messages par jour à l’IA de Microsoft

Bonne nouvelle pour ceux qui ont l’habitude de discuter au quotidien avec une intelligence artificielle, Microsoft vient d’augmenter le seuil d’interactions quotidiennes avec son IA Bing Chat.

Il y a encore quelques jours, vous ne pouvez que envoyer jusqu’à 15 messages à Bing Chat par discussion, et un total de 150 messages par jour. Cependant, Microsoft vient d’annoncer qu’il augmentait le seuil d’interactions quotidiennes avec son IA à 200 messages par jour, et jusqu’à 20 messages par conversation.

Cela veut dire qu’il vous sera possible d’envoyer 20 messages à Bing Chat sur un sujet particulier, après quoi il vous faudra créer une nouvelle conversation. Avec un total de 200 messages, vous pourrez donc vous lancer dans 10 longues discussions de 20 messages au maximum, ce qui devrait encore plus vous permettre d’explorer les possibilités de l’IA. On ne sait pas si Microsoft va décider de conserver ce changement à l’avenir, le Vice-Président Michael Schechter laissant entendre qu'il ne s'agit peut-être que d'une mesure temporaire et que Microsoft pourrait revenir aux anciennes limites de 150/15.

Bing est plus populaire que jamais grâce à son IA

Depuis que le modèle GPT qui sous-tend ChatGPT a débarqué sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft a vu sa popularité explosé, dépassant même les 100 millions d’utilisateurs seulement quelques jours après le lancement. Bing Chat a même la particularité d’être bien plus intelligent que ses concurrents, puisqu’il utilise désormais GPT-4, la nouvelle IA multimodale d’Open AI.

En comparaison, la version gratuite de ChatGPT tourne toujours sous GPT-3.5, et il faut payer 20 dollars par mois pour profiter de la dernière version sur ChatGPT Plus. Microsoft vous laisse même partager les meilleures réponses de Bing Chat avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Mieux encore, Bing Chat a également pris de l’avance sur la concurrence en lançant un créateur d’image : Bing Image Creator. Ce dernier fonctionne comme peuvent le faire d’autres générateurs tels que DALL-E, Stable Diffusion ou encore MidJourney. Il suffit de lui demander quel type d’image vous voulez créer pour que l’IA prenne seulement quelques secondes à générer votre requête. Nous avons eu l’occasion de l’essayer ces derniers jours, et les résultats sont assez stupéfiants pour un outil gratuit.