Microsoft 365 Copilot : comment l’IA va révolutionner Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams

Avec Microsoft 365 Copilot et Business Chat, l'avenir de l'entreprise est entre les mains de l'intelligence artificielle. Si les fonctionnalités présentées paraissent extrêmement puissantes, elles soulèvent aussi des questions éthiques et morales importantes.

Le 15 mars 2023, Google frappait fort en annonçant l'introduction d'une flopée de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle pour ses produits Workspace (Gmail, Docs, Sheets, Slides). La réplique de Microsoft ne se sera pas faite attendre : ce 16 mars 2023, la firme de Redmond a officialisé Microsoft 365 Copilot, un assistant IA basé sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, intégré à la suite d'applications Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. La guerre à distance que se livrent les deux géants du numérique ne semble que débuter.

Avec Microsoft 365 Copilot, la société américaine promet une “toute nouvelle façon de travailler”. Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, évoque même une “nouvelle vague de croissance de la productivité”. Pour ce faire, l'entreprise explique que l'IA va permettre aux travailleurs de se concentrer sur les 20 % de tâches qui comptent vraiment, laissant les 80 % restants, rébarbatifs mais nécessaires, à Copilot.

Augmenter la productivité

Dans Outlook, l'assistant va permettre de gagner un temps précieux en résumant de longs fils de discussion ou en rédigeant rapidement des suggestions de réponses. Le travail de lecture et d'écriture ainsi facilité, l'utilisateur pourra se concentrer sur une activité qui requiert toute sa concentration et son temps disponibles.

Teams profite également de cette aide automatisée, capable de proposer un récapitulatif des principaux points discutés en réunion. Copilot précise qui a dit quoi, sur quels éléments les participants partagent le même point de vue, et au contraire là où ils ne sont pas d'accord. L'IA va aussi suggérer des actions à entreprendre, le tout en temps réel.

L'assistant s'invite aussi dans l'application Power Platform pour automatiser les tâches répétitives, créer des chatbots et passer d'une idée à une application fonctionnelle en un temps record.

Une aide à la créativité

Copilot nous permet de gagner du temps, mais peut-il contribuer à améliorer la qualité de notre travail ? La réponse est positive selon Microsoft, qui voit son IA comme un assistant à la créativité. Vous êtes sujet à l'angoisse de la page blanche ? Word génère pour vous un premier brouillon, qui va servir de base à votre travail. Libre à vous de modifier et compléter le texte ainsi créé manuellement, ou de demander à Copilot de s'en charger pour vous en lui donnant des instructions supplémentaires.

L'IA pourrait également rendre Excel plus attractif pour les allergiques des tableurs et des données. Vous pouvez lui demander d'analyser les tendances et de créer des visualisations de données pertinentes afin de comprendre en quelques secondes la signification de centaines ou de milliers de données.

PowerPoint n'est pas en reste et va créer des présentations complètes à partir d'une simple invite. Pour ce faire, Copilot pourra aller chercher dans ses propres connaissances et dans les ressources dont il a accès, mais aussi exploiter l'un de vos propres documents. Nous pouvons par exemple imaginer un scénario dans lequel un employé doit rendre compte d'une réunion à laquelle il a participé : l'IA va générer un résumé sur Teams, qui va servir à la création d'une présentation PowerPoint.

Business Chat : l'expérience IA ultime en entreprise

L'autre grande nouveauté annoncée est Business Chat. L'idée est que les entreprises sont noyées sous un océan de données, qu'elles ont bien du mal à tirer parti convenablement. Accessible depuis Microsoft 365.com, Bing lorsque vous êtes connecté avec votre compte professionnel ou l'application Teams, Business Chat travaille à partir de toutes les données et applications de l'entreprise “pour faire émerger les informations et les idées dont vous avez besoin”, fait savoir Microsoft.

Votre calendrier, vos e-mails, vos chats, vos documents, vos réunions et vos contacts sont pris en compte par l'IA, qui les interprète pour répondre à diverses demandes. “Vous pouvez lui donner des invites en langage naturel comme ‘Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit', et il générera une mise à jour de statut basée sur les réunions, les e-mails et les fils de discussion du matin”, illustre la firme.

Les progrès dans le domaine de l'IA avancent à une cadence folle, et il est légitime de soulever des inquiétudes quant à de potentielles dérives. Microsoft assure être guidé par des principes d'IA responsables, mais le timing est cruel : le mastodonte vient d'officialiser le licenciement de son équipe chargée de l'éthique relative à l'intelligence artificielle.

Le déploiement de Microsoft 365 Copilot est programmé dans les mois qui viennent.

Source : Microsoft