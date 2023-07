ChatGPT en panne mondiale, Taylor Swift plombe Ticketmaster, c’est le récap’

ChatGPT a été victime d’une panne mondiale. L’IA était inaccessible pendant plusieurs heures. Le site Ticketmaster est tombé lors de la première vente des billets de la tournée française de Taylor Swift. Et le Fairphone 3 continuera de bénéficier de mise à jour jusqu’à son septième anniversaire. C’est le récap’ du 11 juillet 2023.

En un peu plus de cinquante ans, le jeu vidéo n’est pas simplement un loisir populaire. C’est devenu un pan entier de la culture, au même titre que le cinéma ou le cinéma. Et des oeuvres, il en existe des centaines de milliers, depuis les logiciels commerciaux (pour ordinateur ou console) jusqu'aux programmes amateurs. Mais c’est un art dont le patrimoine pourrait rapidement disparaitre. Selon une étude relayée sur Phonandroid, 87 % des jeux vidéo ont commercialement disparu. Il n’est plus possible de les acheter aujourd’hui.

Les causes sont multiples. Et leur préservation n’est une préoccupation que pour certains fans qui vont continuer à y jouer grâce à l’émulation, notamment. Une pratique qui pose aussi un problème légal, mais qui permet de profiter de ces anciennes perles sur des machines récentes. Hasard du calendrier, c’est justement cette semaine que des émulateurs célèbres sont de retour sur Xbox. Mais là encore, l'initiative n'est pas officielle… En attendant de vous refaire une partie de Pong sur une télévision 4K, voici les trois actualités qui ont marqué la journée du 11 juillet 2023.

Ticketmaster s’effondre face à l'afflux des fans de Taylor Swift

Après l’affaire « Lana Del Rey à L’olympia », c’est au tour des concerts en France de Taylor Swift de faire l’objet d’une nouvelle polémique. Le site Ticketmaster a été victime de l’afflux massif de visiteurs venus acheter leurs places le plus vite possible. Et nous ne parlons de quelques dizaines de milliers de personnes. Bien évidemment, les serveurs sont rapidement tombés. Et pourtant, le portail avait anticipé en découpant la vente des billets des neufs dates en trois lots : deux pour Paris et un pour Lyon.

Les serveurs de ChatGPT étaient inaccessibles pendant plusieurs heures

Pour beaucoup d’entre nous, ChatGPT est devenu un outil quotidien pour trouver des informations et aider à construire un texte sur un sujet. Même si le nombre d’utilisateurs quotidiens et le nombre de minutes d’utilisation a baissé ces dernières semaines, l’intelligence artificielle reste un outil important. Pourtant, aussi moderne soit-il, ChatGPT peut aussi être défaillant. Pour preuve, ses serveurs étaient inaccessibles pendant plusieurs heures dans la journée du 11 juillet.

Le Fairphone 3 va bénéficier de mises à jour jusqu’en 2026

Nous évoquons souvent dans nos colonnes la période durant laquelle les constructeurs de smartphones assurent la maintenance et la mise à jour de leurs produits. Dans ce domaine, il y a les bons élèves, comme Apple, Samsung ou encore Google. Mais l’un des meilleurs élèves est une marque assez peu connue : Fairphone. L’entreprise néerlandaise continue de mettre à jour ses téléphones de nombreuses années après le lancement. Pour preuve : elle vient d’annoncer que le Fairphone 3 continuera de recevoir des mises à jour jusqu’en 2026. Soit sept ans après son lancement. Un vrai tour de force.

