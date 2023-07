Taylor Swift met Ticketmaster à genoux, l’achat de billet tourne au calvaire

Les fans de Taylor Swift sont au bord de la crise de nerf. En ce mardi 11 juillet 2023, date d'ouverture des ventes des billets pour la tournée française de Taylor Swift, il est impossible d'acheter sa place sur le site TicketMaster.

Si vous faites partie du club des Swifties (ndlr : le petit nom attribué au fans de Taylon Swift), vous avez probablement campé devant votre ordinateur ce mardi 11 juillet 2023 sur TicketMaster et d'autres plateformes de billetterie.

Pour ceux qui l'ignorent, les ventes de billets pour la tournée française de la chanteuse ont ouvert aujourd'hui. Sans surprise, les fans se sont rués par milliers sur les sites dans l'espoir d'obtenir le précieux sésame : leur place pour l'un des neuf concerts annoncés dans l'Hexagone en 2024.

TicketMaster ne résiste pas à l'afflux massif des visiteurs

Et comme il fallait s'y attendre, certaines plateformes n'étaient visiblement pas prêtes à recevoir une telle fréquentation. C'est notamment le cas de TicketMaster. Dès 10h du matin, les utilisateurs ont commencé à rencontrer de multiples problèmes sur le site. Après s'être connectés à leur compte avec les codes spécifiques fournis par TicketMaster et ajoutés les places dans leur panier, ils étaient subitement déconnectés du site… La frustration ultime.

“Certains d'entre vous peuvent rencontrer des problèmes avec le site ce matin – nous y travaillons et nous vous tiendrons au courant”, a écrit le site sur son compte Twitter ce mardi matin.

Finalement, la plateforme a déposé les armes à 11h, incapable de résister au flux continu de Swifties. D'après les premières données, plus d'un million de personnes ont essayé de se connecter en même temps pour acheter des billets pour les dates parisiennes. “La mise en vente de Taylor Swift The Ereas Tour de 9h à 11h pour Paris La Défense Arena a été mise en pause. Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible. Tous les codes non déjà utilisés resteront valables”, s'est confondue en excuse TicketMaster sur le réseau social.

Toujours pas de nouvelles dates

Ce mardi, trois sessions de vente devaient avoir lieu. Celles de 9h et 11h étaient réservées aux concerts parisiens, tandis qu'une autre devait ouvrir à 12h pour les shows de Lyon. Seulement, pas de chance pour les Lyonnais, puisque le site a été également contraint de suspendre les ventes pour les concerts au Groupama Stadium jusqu'à nouvel ordre.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les ventes pour les différents concerts de Taylor Swift ne sont toujours rouvertes. Sans surprise, les fans commencent à perdre patience et enragent sur Twitter. “Merci #ticketmaster pour votre incapacité à gérer cette vente. J’avais mes places mais votre site plante donc impossible de se connecter. Un rêve depuis 15 ans qui s’envole. Donnez moi ma place !”, résume bien une utilisatrice désespérée sur l'oiseau bleu. Pour rappel, gare aux nombreuses arnaques de faux billets si vous cherchez à acheter des places pour voir Taylor Swift.