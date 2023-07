ChatGPT subit une panne mondiale, l’Intelligence artificielle ne répond plus

ChatGPT ne répond plus et OpenAI ne communique pas sur le problème.

Le bruit court selon lequel ChatGPT a perdu des milliers d'utilisateurs, il n’a plus autant la cote qu’avant. Pourtant, le chatbot d’OpenAI continue de recevoir des millions de requêtes tous les jours. Il reste encore l’un des services les plus populaires au moins. Preuve en est, depuis 14 h 30 aujourd’hui, les serveurs d’OpenAI sont en panne. Maintenant que ChatGPT est hors-service, et des millions de travailleurs ont perdu, momentanément, espérons-le, leur assistant intelligent préféré. Les premiers rapports de panne sont apparus aux alentours de 14 h 30, heure de Paris, et OpenAI ne s’est encore exprimé ni sur la nature ni sur la cause de la coupure.

Si vous possédez déjà un compte chez OpenAI, vous constaterez donc qu’il est possible de vous connecter au service. Cela dit, une fois arrivé à la page du chatbot, quand vous saisirez une requête dans la boîte de dialogue, vous constaterez que le service ne répond pas. L’icône d’envoi du message est orange et une notification « Échec de l’obtention de l’état du service » (Failed to get service status) apparaît au sommet de la page, une indication assez claire que quelque chose « cloche ».

ChatGPT ne répond plus, l’IA est sur le carreau

Si ChatGPT a connu une baisse de fréquentation de l’ordre des 10 % en juin, les serveurs d’OpenAI n’en continuent pas de crouler sous les requêtes. Est-on en train d’assister à une surcharge du service ? S’agit-il d’un bug ? Seul OpenAI est en mesure d’éclaircir la situation, d’autant plus que les messages peuvent différer selon les utilisateurs ».

Quand certains disent lire le message « Quelque chose s’est mal passé. Si ce problème persiste, veuillez nous contacter via notre centre d’aide », d’autres voient « Désolé, vous avez été bloqué. Vous ne pouvez pas accéder à auth0.openai.com ». Une chose est certaine : l’heure est grave. Les internautes des quatre coins du monde sont affectés. Nous vous tiendrons informés de la solution qu'OpenAI ne manquera pas de proposer très rapidement.