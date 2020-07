La chaîne Téléfoot s’offre la Ligue des Champions et diffusera la Ligue 1 sur les box SFR

Altice, la maison mère de SFR et RMC Sport vient de conclure un accord à deux volets avec le groupe Mediapro. La chaîne Téléfoot sera distribuée sur les box de l’opérateur. Le second deal porte sur la Ligue des Champions. Téléfoot s’offre les meilleurs matchs de la compétition européenne pour la saison 2020-2021, la dernière dont SFR dispose des droits TV. On fait le point sur les tenants et aboutissants de ce partenariat gagnant-gagnant.

Les choses vont bouger dans le paysage audiovisuel dès la reprise des championnats dans quelques semaines. Mediapro entre enfin dans le jeu avec sa chaîne Téléfoot qui détient les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période de 2020 à 2024. Conscient qu’il ne pourra s’en sortir en faisant cavalier seul, le groupe sino-espagnol est en négociation avec les différents opérateurs pour la distribution de sa chaîne. Un accord vient d’être conclu avec SFR. Les paramètres financiers de ce partenariat n’ont pas été divulgués. Mais peu importe, les abonnés savent à quoi s’en tenir.

La chaîne Téléfoot sera distribuée sur les box SFR dès le 22 août. L’abonnement groupé RMC Sport-Téléfoot sera facturé 25,90 € par mois avec un engagement d’un an ou 29,99 € par mois sans engament. Les clients de l’opérateur au carré rouge pourront accéder à la Ligue 1 et à la Ligue 2 en plus de la Ligue des Champions et du championnat anglais déjà diffusés sur les chaînes RMC Sport. « SFR devient ainsi l’opérateur 100 % foot, le seul en France à proposer à ses abonnés tout le football français et européen », écrit l’opérateur dans un communiqué.

Téléfoot diffusera aussi la Ligue des Champions

Comme nous le précisions en début d’article, cet accord SFR-Mediapro porte également sur la plus prestigieuse des compétitions européennes. Téléfoot co-diffusera la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec RMC Sport la saison prochaine (2020-2021). C’est la seule période concernée puisque Canal+ et beIN Sport reprennent les droits de la C1 dès 2021. Les abonnés Téléfoot pourront ainsi accéder aux deux meilleurs matchs de chaque journée de Ligue des champions.

Voilà de quoi donner un peu plus de consistance à l’offre de la chaîne qui pour rappel est facurée 30 € par mois ou 25,99 € avec engagement 1 an. Nous apprenions récemment que Téléfoot pourrait également être diffusée sur Facebook en streaming. Enfin, les abonnés SFR qui le souhaitent pourront ne pas souscrire à l’offre groupée s’ils décident de conserver la formule actuelle, c’est à dire sans la Ligue 1 et la Ligue 2. Sans engagement, RMC Sport est à 15 euros par mois chez SFR.