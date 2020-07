Les matchs de la ligue 1 Uber Eats diffusés sur Facebook

La toute nouvelle chaîne du football français Téléfoot devrait être distribuée par le réseau social de Mark Zuckerberg, si l’on en croit nos confrères de l’Équipe. La chaîne — qui appartient à Mediapro, le groupe audiovisuel espagnol diffuseur historique de la Liga, ainsi qu’à TF1 — s’apprêterait à diffuser une vingtaine de matches de L1 le dimanche soir, sur Facebook.

Les fans de football français vont-ils enfin savoir où suivre le feuilleton de la Ligue 1, cette saison ? Selon des informations récoltées par l’Équipe, les matchs de la Ligue 1 — qui reprendront d’ici un mois — seront diffusés, contre toutes attentes, sur le réseau social de Mark Zuckerberg, Facebook. Pour rappel, le groupe audiovisuel espagnol Mediapro était devenu détenteur des droits de diffusion pour les premiers matchs de l’exercice 2020-2021 du Championnat de France, mais aussi pour toutes les saisons jusqu’à 2024.

Voir aussi : Coronavirus : bientôt des matchs de football avec des bruits de supporters préenregistrés

La diffusion en OTT de Téléfoot obligerait TF1 et Mediapro à se tourner du côté de Facebook

Début juin, Mediapro avait noué un partenariat avec TF1 pour « lancer » une nouvelle chaîne dominicale de Football français, nommée Téléfoot. À ce jour, nous savons que l’adhésion à Mediapro coûte 25 € par mois. Nous savons aussi que la diffusion des matches est d’ores et déjà envisagée en OTT (Over-the-top, service de contournement en français), c’est-à-dire depuis une application pour smartphone, tablette ou pour ordinateur proposée par un prestataire OTT, comme peuvent l’être Netflix, Amazon Prime ou Eurosport Player. Un canal de diffusion qui reste cependant insuffisant, d’où la nécessité pour Mediapro de rapidement trouver des distributeurs.

Selon l’Équipe, le patron de Mediapro s’était déjà exprimé au sujet de la diffusion de Téléfoot. Une éventuelle collaboration avec l’un des GAFAM avait même été avancée : « L’idée est de discuter avec Facebook, Amazon ou Apple en plus des distributeurs traditionnels ». Et si aucun partenariat n’a à ce jour été officiellement annoncé par le groupe, l’Équipe révèle que les discussions avec Orange, Free et Canal + seraient presque au point mort. Le contact avec le réseau social aurait cependant été plus simple grâce à Julien Bergeaud, le responsable des droits sportifs de Facebook, ce dernier étant également en charge de la distribution de Téléfoot.

À un mois du top départ, les détails de la distribution des matchs de Ligue 1 n’ont pas encore été officiellement confirmés.

Source : l’Équipe