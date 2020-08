Chadwick Boseman (Black Panther) : le tweet annonçant la mort de l’acteur bat un record sur Twitter

Chadwick Boseman est décédé le 29 août. Sa famille l’a annoncé sur Twitter via un message solennel. Le réseau social annonce aujourd’hui que ce tweet est le plus « aimé » de tous les temps sur sa plate-forme. Un bien triste record.

L’annonce choc a eu lieu samedi 29 août au matin. Chadwick Boseman, interprète de Black Panther, est décédé des suites d’un cancer du côlon qu’il combattait depuis quatre ans. Une nouvelle qui a ému le monde en entier et qui a été annoncée sur Twitter.

La famille de l’acteur a en effet posté un message solennel sur son compte Twitter pour annoncer la triste nouvelle. Le tweet a logiquement été partagé et « liké ». Le réseau social a d’ailleurs rapidement annoncé qu’il était devenu le message le plus « aimé » de son histoire. Au moment où nous écrivons ces lignes, il atteint 7,3 millions de likes. Il dépasse ainsi un tweet de Barack Obama datant de 2017, message d’espoir posté à la suite des rassemblements racistes de Charlottesville.

Notons également qu’avec 3,1 millions de retweet, le message de la famille de Chadwick Boseman est le quatrième message le plus retweeté de l’histoire du réseau, et le deuxième en langue anglaise.

Foudroyé en pleine gloire

Chadwick Boseman est surtout connu pour son rôle de Black Panther dans les films de Marvel, qu’il incarnait depuis Civil War en 2016. Il a également tourné dans 42 et dans le prochain film Da 5 Bloods de Spike Lee, prévu pour sortir sur Netflix.

A lire aussi – Twitter travaille sur une offre d’abonnement payante

L’annonce de son décès à seulement 43 ans a choqué d’autant plus que l’acteur n’avait pas annoncé publiquement sa maladie. Pendant quatre ans, il s’est battu contre le cancer, tout en continuant à tourner et devenant un véritable symbole dans le rôle de T’Challa. On se rappelle de la « Black Panther-mania » qui a déferlé sur le monde lors de la sortie du film en 2018.

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient partout dans le monde. Le plus touchant reste celui de Ryan Coogler (réalisateur de Black Panther), publié sur le site The Hollywood Reporter et qui parle de lui comme l’un des meilleurs acteurs qu’il n’ait jamais connu.

Une immense perte pour le cinéma américain.