Cette capitale européenne va bannir les voitures essence et diesel dès 2025

En 2025, Stockholm, la capitale de la Suède, prévoit d'interdire l'accès au centre-ville aux véhicules fonctionnant au diesel ou au gaz, afin de réduire les émissions, forçant ainsi les habitants à passer aux voitures électriques.

Stockholm a annoncé son intention de devenir la première grande capitale à interdire l'accès à son centre aux voitures à essence et diesel, dans le but de réduire la pollution et le bruit. À partir de 2025, le centre-ville de Stockholm, couvrant le quartier des finances et les principaux quartiers commerçants, seront réservés à la circulation des véhicules électriques.

L'interdiction de circuler couvre 20 pâtés de maisons dans le centre de Stockholm, y compris les rues situées entre Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan et Sveavägen. Selon Strömgren, Vice-maire chargé des transports, il s'agit de zones où les véhicules effectuent principalement des livraisons. « En passant aux véhicules électriques, les livraisons seront non seulement plus durables, mais aussi plus silencieuses, ce qui signifie qu'elles pourront être effectuées 24 heures sur 24 ».

Stockholm veut passer rapidement au tout-électrique

« Dans la Stockholm du Parti vert, tout le monde devrait pouvoir respirer l'air sans tomber malade », a écrit Lars Strömgren sur Instagram. « Au lieu de cela, il devrait s'agir d'un festival public avec des sièges en plein air et beaucoup d'espace pour la marche et le vélo. Maintenant, nous faisons le prochain grand pas pour que cela devienne une réalité ».

« De nombreuses villes ont mis en place des zones à faibles émissions où les voitures à fortes émissions sont autorisées à circuler si elles paient une redevance », a déclaré Stromgren, cité par Air Quality News. « Le modèle de Stockholm a une plus grande portée. Les voitures à essence et diesel sont interdites, un point c'est tout. Il est plus “ultra” que la zone à très faibles émissions de Londres ».

La décision d'étendre ou non cette zone sera prise au début de l'année 2025. De nombreuses autres villes mettent également en place des mesures de contrôle des transports polluants, notamment l'interdiction des voitures diesel à Paris, Athènes et Madrid. Comme l’a rappelé Stromgren, on retrouve également déjà une zone à faibles émissions à Londres, où les conducteurs de moteurs à combustion polluants sont pénalisés par une redevance.

Actuellement, à Paris, toutes les voitures diesel construites avant 2006 et les voitures à essence construites avant 1997 sont interdites dans la capitale et dans 77 villes environnantes pendant 12 heures par jour les jours de semaine. L'interdiction sera étendue en 2025 aux voitures diesel construites avant 2011 et aux véhicules à essence d'avant 2006.