Ce constructeur automobile chinois veut lancer des batteries électriques révolutionnaires cette année, mais la France est-elle prête ?

BYD et CATL s'apprêtent à lancer de nouvelles batteries à chimie LFP avec une vitesse de charge révolutionnaire. Ces dernières promettent des recharges ultra-rapides pour les véhicules électriques, mais nécessitent des infrastructures adaptées.

La course aux batteries pour véhicules électriques n’a jamais été aussi intense, avec des avancées qui recherchent à transformer l'industrie. Récemment, l'innovation a permis de développer des modèles qui offrent des autonomies incroyables et des coûts de production réduits. Par exemple, Talent New Energy a mis au point une technologie à électrolyte solide capable de fournir jusqu'à 2 000 km d'autonomie. CATL, le leader mondial dans ce secteur, travaille sur des batteries au sodium moins coûteuses pour rendre ce type de véhicules plus abordables sans sacrifier leur performances.

BYD va lancer sa nouvelle batterie Blade 2.0 au second semestre 2024. Cette dernière utilisera la chimie LFP (lithium-fer-phosphate) et supportera un taux de charge 6C, permettant ainsi une recharge complète en seulement dix minutes. CATL, de son côté, prévoit de lancer sa batterie Qilin 2.0 avec une chimie et un taux similaires pour la même période .

Les batteries 6C de BYD et CATL peuvent être rechargées à 100% en 10 minutes

Le taux de charge, quand il est exprimé en “C”, représente combien de fois la capacité de la batterie peut être chargée en une heure. Un taux de charge 6C signifie donc que la batterie peut être rechargée six fois plus vite que sa capacité en une heure. Par conséquent, une batterie avec ce taux peut théoriquement être complètement rechargée en dix minutes.

Cependant, pour exploiter pleinement ces capacités de charge rapide, une infrastructure de recharge adéquate est nécessaire. En France, le développement des infrastructures de recharge ultra-rapide est crucial pour tirer parti de ces nouvelles technologies.

EDF et Morrison ont signé un partenariat stratégique visant à déployer près de 8 000 points de charge ultra-rapide d'ici 2030​. Mais actuellement, la majorité des bornes de recharge en France offrent des puissances de 50 à 350 kW, ce qui permet de récupérer 80 % de l'autonomie en 20 à 40 minutes​​, nous somme donc encore loin des 10 minutes.

En Chine, Huawei a lancé un chargeur ultra-rapide de 600 kW, et prévoit l’installation de 100 000 de ces derniers​. Pour que la France puisse bénéficier de ces avancées technologiques, il est donc nécessaire de développer davantage de stations capables de supporter une telle puissance si l’on veut réellement pouvoir profiter de cette nouvelle technologie.

