One UI 7.0 : la future interface de Samsung se montre en détail dans une nouvelle fuite

Les fuites concernant One UI 7.0 se poursuivent. En effet, nos confrères du site Android Headlines viennent de partager de nouvelles images et vidéos. L'occasion de voir en action la future surcouche de Samsung et de constater les différentes modifications apportées au design de l'interface.

Comme vous le savez peut-être, One UI 7.0 a brillé par son absence lors de la précédente Samsung Developers Conference qui a eu lieu ce 3 octobre 2024. Le constructeur sud-coréen a justifié l'absence de sa future surcouche en raison de nombreux retards dans son développement.

Quoiqu'il en soit, la firme devrait se rattraper ce 21 novembre lors d'une SDC inédite organisée à Séoul en Corée du Sud. On sait déjà que deux keynotes sont prévues, et on imagine que l'un d'elles sera centrée sur la prochaine version de One UI. Si on attend toujours donc la présentation officielle de la surcouche, on a déjà pu l'apercevoir en action grâce aux indiscrétions de plusieurs leakers et médias spécialisés.

One UI 7.0 dévoile son nouveau design

Nos confrères du site Android Headlines ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice avec de nouvelles images et captures vidéo de One UI 7.0. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, on remarque tout d'abord que Samsung a retravaillé les logos de certaines applications (Téléphone, Caméra, Paramètres, Horloge, etc.).

On remarque également la présence du logo d'une nouvelle application baptisée Cloud. On imagine qu'elle concentrera l'intégralité de vos fichiers (photos, vidéos, contacts, messages, etc.) sauvegardés sur le nuage du constructeur.

Une autre vidéo partagée par le média américain nous permet de voir très brièvement certaines nouveautés de l'interface. Il y a par exemple l'animation en forme de pilule en bas d'écran pour les activités en cours (lecture de musique, minuteur, enregistrement vocal, téléchargement). On peut également admirer le nouveau panneau d'accès rapide à deux pages, l'une étant dédiée aux notifications, l'autre aux réglages rapides. Ils s'affichent selon l'endroit où l'on “tire” l'écran vers le bas.

Les plus observateurs auront remarqué la présence d'une petite icône Galaxy Buds dans le lecteur de musique. Probablement un nouveau raccourci pour déconnecter/connecter rapidement ses écouteurs sans fil.

Enfin, Android Headlines a partagé ce qu'il semble être une image promotionnelle des nouvelles fonctionnalités de contrôle parental de One UI 7.0. Ainsi, si les parents ont décidé de bloquer les achats d'applis, l'enfant pourra faire une demande pour procéder à la transaction. Les parents pourront ensuite valider ou non à distance la demande.